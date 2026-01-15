১১ দলীয় জোটের সংবাদ সম্মেলনে আসছে না ইসলামী আন্দোলন

১১ দলীয় জোটের সংবাদ সম্মেলনে আসছে না ইসলামী আন্দোলন
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের আসন সমঝোতার বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা হতে পারে আজ। এ উপলক্ষে ডাকা সংবাদ সম্মেলনে আসছে না ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ৮টা ২০ মিনিটে জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ফজলুল করিম মারুফ।
এদিকে, রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ১১ দলীয় জোটের সংবাদ সম্মেলন শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে।
তবে, রাত ৮টা ১৫ মিনিটে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইসলামী আন্দোলন জানিয়েছে, নির্বাচনি সমঝোতা বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে আগামীকাল শুক্রবার বিকেল ৩টায় প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে।
আরএএস/কেএসআর