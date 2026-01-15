১১ দলের সংবাদ সম্মেলনে কোন দলের কে আছেন

১১ দলের সংবাদ সম্মেলনে কোন দলের কে আছেন
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের আসন সমঝোতা চূড়ান্ত ঘোষণার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন করছে এই জোট।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ৮টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মুক্তিযোদ্ধা হলে এ সংবাদ সম্মেলন শুরু হয়।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, এহসানুল মাহবুব জোবায়ের, নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, এলডিপি সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, বিডিপির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম চাঁদ, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমাদ আব্দুর কাদের, জাগপার মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, নেজামে ইসলাম পার্টির আনোয়ারুল হক, সাবেক স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া প্রমুখ।
আরও পড়ুন
১১ দলীয় জোটের সংবাদ সম্মেলনে আসছে না ইসলামী আন্দোলন
শুক্রবার বিকেলে ইসলামী আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন
সূচনা বক্তব্যে মাওলানা মামুনুল হক বলেন, আমাদের এই যাত্রা শুরু হয়েছে জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এরপর সংস্কার, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তিসহ নানান দাবিতে রাজনীতির দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আমরা এতদূর এসেছি। আজ আমরা সমঝোতার বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছি। প্রতিটি আসনে আমাদের ওয়ান বক্স পলিসির মাধ্যমে কাজ করার অনুরোধ জানাবো।
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, এটা আমাদের ঐতিহাসিক যাত্রা, ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমরা ৩০০ আসনে সবাই সবাইকে সহযোগিতা করবো, হ্যাঁ ভোটকে জয়যুক্ত করব।
আরএএস/কেএসআর/জেআইএম