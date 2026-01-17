অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ
দেশপ্রেম ও সাহসিকতার জন্য খালেদা জিয়াকে মানুষ অনন্তকাল মনে রাখবে
নাগরিক শোকসভা প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন, আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়া অনন্তলোকে পাড়ি দিয়েছেন গত ৩০ ডিসেম্বর। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ, এই দেশের এই জনপদের মানুষ তাকে অনন্তকাল ধরে স্মরণ রাখবে তার দেশপ্রেম, সাহসিকতা, সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, অত্যাচার সহ্য করার অপরিসীম ক্ষমতাসহ আরও অনেক কারণে।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়া এই দেশকে ভালোবাসতেন, এই জনপদকে ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন এ দেশের তৃণলতা, ফুল পাখি এবং পানি। এই পানির জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভায় এসব কথা বলেন তিনি। রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এ শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের শীর্ষ রাজনীতিক, কূটনীতিক, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সম্পাদক ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
মাহবুব উল্লাহ বলেন, আজ এখানে খালেদা জিয়াকে স্মরণ করতে গিয়ে তার তিনটি উক্তি, অমর বাণী আমরা চিরকাল মনে রাখবো। এক, দেশের বাইরে আমাদের বন্ধু আছে, প্রভু নেই। দুই, আমাদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা ওদের হাতে বন্দির শৃঙ্খল। তিন, দেশের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই, দেশই আমার শেষ ঠিকানা।
আরও পড়ুন
খালেদা জিয়ার মেধাভিত্তিক নীতি আজকের প্রতিষ্ঠিত ক্যাডারের ভিত্তি
খালেদা জিয়া চাইতেন যেন দেশকে ভালোবেসে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করি
তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সময়ের মৃত্যু হয়নি, ইতিহাসের মৃত্যু হয়নি। আগামী দিনের যে ইতিহাস এই জনপদে সৃষ্টি হবে, তার প্রপেলার হবেন, তার ড্রাইভিং ফোর্স হবেন খালেদা জিয়া এবং তার আদর্শ। মৃত্যুকে তিনি জয় করেছেন।
গতকাল শুক্রবার দুপুর আড়াইটার পর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকবার্তা পাঠ করেন দৈনিক ইত্তেফাকের নির্বাহী সম্পাদক সালেহ উদ্দিন। এরপর একে একে বক্তব্য রাখেন- লেখক ফাহাম আব্দুস সালাম, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর, খালেদা জিয়ার চিকিৎসক এফ এম সিদ্দিকী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী দেবাশীষ রায়, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শফিক রেহমান, লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, ডিপিআইয়ের সভাপতি আব্দুস সাত্তার দুলাল, সাবেক কূটনীতিক আনোয়ার হাশিম, আইসিসি বাংলাদেশের নির্বাহী সদস্য ও ট্রান্সকম গ্রুপের সিইও সিমিন রহমান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজ, লেখক ও গবেষক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর প্রমুখ।
শোকসভায় যোগ দেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তার স্ত্রী জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান, খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ, মনির হায়দার, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, আবদুল মঈন খান, মির্জা আব্বাস, সেলিমা রহমান, সালাহউদ্দিন আহমদ, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) ফজলে এলাহী আকবর, চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিনসহ বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা।
কেএইচ/কেএসআর