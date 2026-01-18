  2. রাজনীতি

জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টায় দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে এনসিপির মুখপাত্র ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া উপস্থিত থাকবেন।

এনসিপির নির্বাচনি মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহাবুব আলম এসব তথ্য জানিয়েছেন।

এর আগে শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এনসিপি।

এতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দ্বৈত নাগরিক এবং যারা ঋণখেলাপি তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে আইনি লড়াই এবং রাজপথে নামার ঘোষণা দেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

