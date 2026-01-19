  2. রাজনীতি

বিকেলে যমুনায় যাচ্ছে এনসিপির প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১১ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মিডিয়া সেক্রেটারি ইয়াসির আরাফাত এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, বিকেল ৫টায় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে থাকবেন দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও সেক্রেটারি মনিরা শারমিন এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আইনি সহায়তাবিষয়ক উপকমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা।

তিনি আরও জানান, সাক্ষাৎকালে নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং বর্তমান নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ শেষে যমুনার বাইরে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলবেন।

