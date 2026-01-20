তারেক রহমানের সঙ্গে ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাক্ষাৎ

তারেক রহমানের সঙ্গে ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাক্ষাৎ
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয়।
এসময় ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন।
সাক্ষাৎকালে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
এসময় প্রতিনিধিদলটি তারেক রহমানের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
