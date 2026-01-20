কড়াইলবাসীকে পাকা দালান ও ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

কড়াইলবাসীকে পাকা দালান ও ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের
রাজধানীর কড়াইলের বস্তিতে কাঁচা ঘরে বসবাসকারীদের জন্য পাকা দালান নির্মাণ করে ফ্ল্যাটে থাকার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর মহাখালী টিঅ্যান্ডটি মাঠে আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় এ দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন করে কড়াইলবাসী।
কড়াইলবাসীদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, আপনারা কষ্ট করছেন, বিশেষত থাকার কষ্ট করছেন। সেই কষ্ট আমরা ধীরে ধীরে সমাধান করতে চাই। আমরা এখানে উঁচু উঁচু বড় বড় বিল্ডিং করে দিতে চাই। এখানে যে মানুষগুলো থাকেন, তাদের নামে রেজিস্ট্রি করে আমরা ছোট ফ্ল্যাট করবো এবং সেই ফ্ল্যাটগুলো তাদের নামে আমরা দিতে চাই।
কড়াইল বস্তির আবাসন সংকট নিরসনের পাশাপাশি সেখানে বসবাসরতদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নেও পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন বিএনপির চেয়ারম্যান।
সেখানকার বাসিন্দাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা জানি এখানে আপনাদের সন্তানদের লেখাপড়ার সমস্যা আছে। আমরা এখানে আপনাদের বাচ্চাদের জন্য সুন্দর স্কুল করে দিতে চাই। পাশাপাশি তাদের জন্য খেলাধুলার পরিবেশ তৈরি করতে চাই। শিশুদের জন্য খেলার মাঠ করতে চাই।
ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, আপনাদের চিকিৎসাক্ষেত্রে যেন সমস্যা না হয়, আপনাদের যেন দূরে যেতে না হয়, আপনাদের এলাকায় যেন ক্লিনিক ও হাসপাতাল থাকে—আমরা সে ব্যবস্থা করতে চাই। আমরা আপনাদের এই এলাকাকে গড়ে তুলতে চাই। সাজিয়ে তুলতে চাই।
আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী হয়েছেন তারেক রহমান। কড়াইল বস্তিটি ওই নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত। প্রতীক বরাদ্দ শেষে আগামী ২২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হবে।
নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তারেক রহমান বলেন, আমি জানি না, এটা নির্বাচন আচরণবিধিতে পড়বে কি না, কেউ ষড়যন্ত্র করবে কি না। কিন্তু আমি যা করতে চাই, আমি আল্লাহর রহমত নিয়ে সবকিছু করতে চাই।
দোয়া মাহফিল সঞ্চালনা করেন ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক আব্দুস সালাম। এতে তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানও অংশ নেন।
মোনাজাত শেষে তারেক রহমান বলেন, আপনাদের ওপর কেউ যদি কষ্ট দিয়ে থাকে, কেউ যদি অত্যাচার-নির্যাতন করে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবো।
কড়াইলবাসীর কাছ থেকে জোর করে বিদ্যুৎ ও পানির বিল আদায় বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, যা মিটার বলবে, যা সরকারের বিল থাকবে, আপনারা শুধু সেটুকুই দেবেন। কিন্তু এই কাজগুলো যদি বাস্তবায়ন করতে হয়, প্রিয় ভাই-বোনেরা—আপনাদের এই এলাকার সন্তানকে আপনাদের সহযোগিতা করতে হবে। আপনাদের আমার পাশে থাকতে হবে।
