খালেদা জিয়ার আদর্শে কাজ করতে চান সানজিদা তু‌লি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৭ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শকে সমন্নুত রে‌খে জনগ‌ণের জন্য কাজ করার কথা জা‌নি‌য়ে‌ছেন ঢাকা-১৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী সানজিদা ইসলাম তু‌লি। বুধবার (২১ জানুয়ারি) ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে ধানের শীষ প্রতীকে চিঠি পে‌য়ে সাংবাদিকদের এ কথা ব‌লেন তি‌নি।

সানজিদা ইসলাম তু‌লি ব‌লেন, তিন বা‌রের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আদর্শ‌কে ধারণ ক‌রে কাজ কর‌তে চাই।
ধা‌নের শী‌ষের বিশ্বাস ও সমর্থন নি‌য়ে বিজয়ী হ‌তে চাই, জনগ‌ণের সমর্থন চাই।

তি‌নি ব‌লেন, ঢাকা-১৪ আসনে সুন্দর প্রযো‌গিতা চল‌ছে। অপরাজনী‌তি বন্ধ হোক। আমরা অপরাজনী‌তির কালচার চাই না। মানুষ নিরাপ‌দে থাক‌বে, নিরাপত্তা পা‌বে-এমন বাংলা‌দেশ চাই আমরা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময় শেষে বুধবার প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দি‌চ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রতীক পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) থেকে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করবেন প্রার্থীরা।

ইসির ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি একই দিনে পৃথক ব্যালটে গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে।

