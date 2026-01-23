  2. রাজনীতি

মানুষ এমন নেতৃত্ব নির্বাচন করবে যারা বন্ধু খুঁজবে, প্রভু নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
ঠাকুরগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ১০ দলীয় জোট কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দেশের মানুষ এমন নেতৃত্ব নির্বাচন করবে যারা বিদেশে বন্ধু খুঁজবে, কিন্তু কোনো প্রভু মানবে না।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ঠাকুরগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ১০ দলীয় জোট কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে উঠলে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতভাবেই পাবে এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা আর কৃষকের কপালে ভাগ বসাতে পারবে না। কৃষিপণ্য সংরক্ষণের অভাবে কৃষকরা বাধ্য হয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি করে দেন। ক্ষমতায় গেলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আধুনিক সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা হবে, যেন কৃষক তাড়াহুড়ো না করে ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন। এতে সারাবছর দেশবাসী পুষ্টিকর ফল ও খাদ্য পাবে।

জামায়াত আমির বলেন, জনগণের ভোটে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে মানসম্মত সরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। উন্নয়নের সুফল সবার ঘরে পৌঁছে দিতে বৈষম্যহীন নীতি অনুসরণ করা হবে এবং যারা দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল, তাদের অধিকার সবার আগে নিশ্চিত করা হবে।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, এবার শুধু জামায়াতে ইসলামী নয়, বরং দেশের মুক্তিকামী মানুষের ১০ দলের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্মকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ জাতি ছাড়া বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই আগামীর বাংলাদেশ গড়তে চায় জামায়াত।

তিনি আরও বলেন, সরকার পরিচালনায় তিনটি শর্ত মানতে হবে- কোনো দুর্নীতি করা যাবে না এবং দুর্নীতিবাজদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না; গরিব-ধনী, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সমান ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে এবং বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখতে হবে; পাশাপাশি দীর্ঘদিনের দুঃশাসন ও বৈষম্যমূলক রাজনীতির অবসান ঘটাতে হবে।

সংস্কারের প্রস্তাবগুলো গণভোটের মাধ্যমে জনগণের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়ে জনগণকে সেই সংস্কারের পক্ষে রায় দিতে হবে। দলের শাসন নয়, জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

উত্তরবঙ্গ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গোটা উত্তরবঙ্গকে বাংলাদেশের গৌরবের কৃষি রাজধানীতে পরিণত করা হবে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে শিল্প ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ ঘটানো হবে, যেন এখানকার পণ্য দেশে-বিদেশে সহজে পৌঁছাতে পারে।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নায়েবে আমির ও ঠাকুরগাঁও-১ আসনে প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ প্রমুখ।

