খেলাধুলার অবস্থা তলানিতে: মির্জা আব্বাস
বর্তমানে দেশের খেলাধুলার অবস্থা খুব তলানিতে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৮ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে খেলাধুলা নিয়ে আরও বেশি চর্চা করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর আরামবাগে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মির্জা আব্বাস।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে ঢাকা-৮ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বলেন, খেলাধুলা নিয়ে কোনো সরকারই কার্যকরভাবে কাজ করেনি। ফলে বর্তমানে দেশের খেলার অবস্থা খুবই নাজুক পর্যায়ে পৌঁছেছে।
মির্জা আব্বাস বলেন, দেশে সন্ত্রাস, মাদক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তরুণদের অতিরিক্ত আসক্তি বেড়ে যাওয়ায় খেলাধুলার চর্চা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এতে তরুণ সমাজের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে খেলাধুলাকে গুরুত্ব দিয়ে মাঠপর্যায়ে এর চর্চা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে তরুণরা খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ ও ইতিবাচক জীবনে ফিরতে পারে।
কেএইচ/এমএমকে