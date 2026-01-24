রিল মেকিং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সঙ্গে তারেক রহমানের সাক্ষাৎ

রিল মেকিং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সঙ্গে তারেক রহমানের সাক্ষাৎ
বিএনপির আয়োজনে জাতীয় রিল মেকিং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১০ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুর ২টা থেকে গুলশানে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন পার্কে‘মিট অ্যান্ড গ্রিট উইথ তারেক রহমান’ শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পাশাপাশি প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন অতিথি উপস্থিত রয়েছেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এছাড়া উপস্থিত রয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, প্রেস সচিব এ এ এম সালেহ শিবলী এবং তারেক রহমানের কন্যা জাইমা রহমান।
কেএইচ/এএমএ