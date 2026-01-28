কেন্দ্র দখল প্রতিহত করতে হবে: আসিফ মাহমুদ
কেন্দ্র দখল প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেছেন, কেউ কেন্দ্র দখল করতে এলে আপনারা প্রতিহত করবেন। মুরাদনগরের উন্নয়ন, মা-বোনদের সম্মান রক্ষায়, চাঁদাবাজদের চাঁদাবাজি থেকে রক্ষা করতে ইউসুফ সোহেল ভাইকে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিবেন।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার কোম্পানিগঞ্জ বাজারে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, মুরাদনগর আমার জন্মস্থান। আমি বাংলাদেশের যেখানেই থাকি সব সময় আপনাদের কথা আমার হৃদয়ে থাকে। গত বছর দায়িত্বে ছিলাম, উন্নয়ন বঞ্চিত বৈষম্যের স্বীকার মুরাদনগরের জন্য কাজ করে গেছি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা দেখলাম, একদলের জনপ্রতিনিধি ছিল এবং সামনেও হতে চায়, তারা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নালিশ দিয়েছিল কেন এতো বাজেট দেওয়া হয়। যারা আপনাদের উন্নয়ন চায় না তাদেরকে কি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন? আমরা তো পাঁচবারের কথা শুনি। যারা প্রবীণ আছেন আপনারা তো আরও ভালো বলতে পারবেন। মুরাদনগরে একটা বাহিনী ছিল দাদা বাহিনী। বাহিনীর সদস্যদের নাম ছিল টার্মিনাল অমুক, পিস্তল তমুক। মুরাদনগরে আর কোন অমুক তমুকের জায়গা হবে না। আপনাদের শুধু নিশ্চিত করতে হবে মুরাদনগরের জনগণ যেন ভয়ডরহীনভাবে ভোট দিতে পারে।
১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করছি। আপনারা যদি আমাদের নির্বাচিত করেন, তাহলে বাঙ্গুরা বাজারকে উপজেলা করা হবে। মুরাদনগরের মানুষ যেন আর কখনো বঞ্চিত না হয় তার জন্য গণভোটে হ্যাঁ জয়যুক্ত করুন।
কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম শহীদ বলেন, আমরা কোনো দ্বৈত নাগরিককে সংসদে দেখতে চাই না। আপনারা ১১ দলীয় ঐক্য জোটের প্রার্থী ইউসুফ হাকিমকে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন। হ্যাঁ ভোটকে বিজয়ী করবেন। ১১ দলীয় ঐক্য জোট ক্ষমতায় এলে ইনসাফের বাংলাদেশ কায়েম হবে।
কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনের ১১ দলীয় ঐক্য জোটের প্রার্থী ইউসুফ সোহেল বলেন, আপনারা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আধিপত্যবাদ, চাঁদাবাজ, পাথরখেকোদের বিরুদ্ধে। মুমিনরা এক গর্তে বার বার পা দেয় না। আপনারা পাঁচ বার দুর্নীতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি যদি ভোট প্রদানে কোনো বাধা প্রদান করা হয়, তাহলে মুরাদনগর থেকেই প্রতিরোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলবে ইনশাআল্লাহ।
