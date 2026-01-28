মির্জা আব্বাস
যারা সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করে তারাই লম্বা লম্বা কথা বলছে
যারা সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করে তারাই বেশি লম্বা লম্বা কথা বলছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৮ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মির্জা আব্বাস। তিনি বলেন, মিছিলের মাধ্যমেই আমরা ওইসব ষড়যন্ত্রকারীকে জবাব দিয়েছি, যারা নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চায়।
বুধবার দুপুরে (২৮ জানুয়ারি) নির্বাচনি গণমিছিল শেষে মতিঝিল টিঅ্যান্ডটি কলোনির পাশে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
মির্জা আব্বাস বলেন, এই মিছিলের মাধ্যমে সারাদেশে বিএনপির যে নির্বাচনি প্রচারণা চলছে, তার মাধ্যমে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে চাই—বাংলার জনগণ কোনো ষড়যন্ত্র সহ্য করবে না। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, জনগণ তাদের ফাঁদে পা দেবে না।
তিনি আরও বলেন, বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি বিশেষ দল ও তাদের বাচ্চা দল। তারা জনগণের সহানুভূতি নেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা চক্রান্তের মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে চায়। কিন্তু বিএনপি কখনোই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে না।
বিএনপি মনোনীত এই প্রার্থী বলেন, যারা সন্ত্রাস করে, যারা চাঁদাবাজি করে, তারাই আজ বেশি কথা বলছে। দয়া করে জনগণকে ভাঁওতা দেবেন না। এ দেশের মানুষ সবকিছু বোঝে। জনগণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করবেন না।
তিনি বলেন, আমি কারও বিরুদ্ধে কোনো হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে চাই না। আমরা চাই শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর একটি নির্বাচন। জনগণ যাকে বিজয়ী করবে, তাকেই আমরা মেনে নেব। তবে কেউ যেন নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা না করে।
মির্জা আব্বাস বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভোটাধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপিকে ভোট দেবে। জনগণের যে আস্থা বিএনপির প্রতি রয়েছে, তা আরও বাড়িয়ে তুলবো। জনগণ বিএনপিকে বিশ্বাস করে, আর সেই বিশ্বাস আমরা অটুট রাখবো।
আবদুল্লাহ আল কাউছার/এমএমকে/