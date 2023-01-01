শেরপুরে জামায়াত নেতা হত্যার ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিন্দা

শেরপুরে জামায়াত নেতা হত্যার ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিন্দা
শেরপুরে নির্বাচনি ইশতেহার অনুষ্ঠানে বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম নিহতের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পাশাপাশি অতিদ্রুত ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি৷
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেন স্বাক্ষরিত এক বার্তায় এ কথা বলা হয়।
বার্তায় বলা হয়, শেরপুরে বিএনপির নেতাকর্মী কর্তৃক জামায়াতের ঝিনাইগাতী উপজেলার সেক্রেটারি রেজাউল করিমকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। একই ঘটনায় বিএনপির নেতাকর্মীদের হামলায় জামায়াতের প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। এছাড়া আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, সারাদেশে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নির্বাচনি প্রচারণাসহ বিভিন্ন স্থানে সংঘাত, সহিংসতা, হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের নানা অভিযোগ উঠে আসছে। জুলাই অভ্যুত্থানোত্তর ফ্যাসিবাদমুক্ত নতুন বাংলাদেশে নির্বাচনকে সামনে রেখে ফ্যাসিবাদবিরোধী একটি দলের পক্ষ থেকে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
বার্তায় আরও বলা হয়, মনে রাখতে হবে, সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের এই রাজনীতি আমাদের পূর্বের প্রশ্নবিদ্ধ ফ্যাসিবাদী নির্বাচনি ব্যবস্থাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যা নির্বাচন নিয়ে জনমনে এক ধরনের আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মনে করে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ ধরনের হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শন নির্বাচন-পরবর্তী ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠারই প্রবণতা।
বার্তায় বলা হয়, মনে রাখতে হবে, জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল ‘ডামি ও রাতের ভোটবিহীন’ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। কিন্তু এই বহুল জন-আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচনকে ব্যাহত করতে পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি সংঘাত ও নাশকতার মাধ্যমে জনমনে এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে বিএনপি কর্তৃক সংঘটিত এ ধরনের সহিংস ঘটনা নির্বাচনি পরিবেশকে আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সংঘাতমুক্ত, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে আরও নিরপেক্ষ ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান যেমন জানিয়েছে, তেমনি একই সঙ্গে নির্বাচনকে সামনে রেখে এসব অপচেষ্টা প্রতিরোধে এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখতে ফ্যাসিবাদবিরোধী সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করারও আহ্বান জানিয়েছে৷
এনএস/এমএন