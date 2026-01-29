  2. রাজনীতি

সারাদেশে সহিংসতা: জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৪ এএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় দলটির মগবাজার কেন্দ্রীয় কার্যলয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

জামায়াতের প্রচার বিভাগ এক বার্তায় জানিয়েছে, শেরপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংস ঘটনার প্রতিবাদে জরুরি সংবাদ সম্মেলনের আহ্বান করা হয়েছে। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

শেরপুরে নির্বাচনি ইশতেহার অনুষ্ঠানে বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম নিহত হয়েছেন।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত থেমে থেমে ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিষদ মাঠ এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শেরপুর থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

