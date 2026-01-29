ডা. শফিকুর রহমান
জামায়াত নেতা রেজাউল হত্যার বিচারে গড়িমসি জাতি বরদাশত করবে না
শেরপুরে জামায়াত নেতা মাওলানা রেজাউল করিম হত্যার ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, যারা এই খুনের নেশায় মত্ত হয়েছে, এদেরকে পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার। আমরা চাই দ্রুত এদেরকে পাকড়াও করা হোক। কোনো ধরনের গড়িমসি জাতি বরদাশত করবে না।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দিনগত রাতে তার ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেইজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘বিকেলে শেরপুর-৩ আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক আয়োজিত ইশতেহার পাঠ অনুষ্ঠানে বিএনপি সমর্থকরা বিলম্বে এসে চেয়ারে বসা নিয়ে বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে জামায়াত সমর্থকদের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। এ ঘটনায় ৫০ জনের অধিক জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক আহত হন। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত ৯টা ২০ মিনিটে মাওলানা রেজাউল করিম শাহাদাতবরণ করেন।’
তিনি আরও লেখেন, ‘এখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা জনগণ দেখতে চায়। তারা কেমন নির্বাচন জাতিকে উপহার দেয়।’
ফেসবুক পোস্টে তিনি নিহত মাওলানা রেজাউল করিমের জন্য দোয়া করে বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে জান্নাতবাসী করুন। যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’
আরএএস/এমএন