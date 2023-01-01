আমি আপনাদের সহযোগিতার সন্ধানে আছি: আখতার
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লড়তে নির্বাচনি ব্যয় সংগ্রহে শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে অনুদান চেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি আর্থিক সহযোগিতা চান।
ফেসবুক পোস্টে আখতার লিখেছেন, ‘আসসলামু আলাইকুম। আমি আপনাদের আখতার হোসেন। এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচন করছি।’
তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় এই আসনের মানুষেরা আমাকে আপন করে নিয়েছেন। আমি আশাবাদী এবং প্রত্যয়ী।’
‘আগামীকাল থেকে আসন্ন নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হবে। শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুদানে আমরা এগিয়ে চলছি। এবার আনুষ্ঠানিক প্রচারণার পর্বে আপনাদের অনুদান এবং সার্বিক সহযোগিতায় অংশগ্রহণের পরিধি বাড়ানো আমার জন্য অবশ্য প্রয়োজন। কেবল আপনাদের দোয়া, সহযোগিতা, অনুদান এবং অংশগ্রহণই দেশ নিয়ে আমার স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলবে। এ কঠিন লড়াইয়ে আমি আপনাদের পাশে চাই।’
আখতার আরও বলেছেন, ‘লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ব্যানার, ফেস্টুন, বিলবোর্ড তৈরি, মিছিল, উঠান বৈঠকের আয়োজন করতে সাহায্য করা কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি ও নতুন আইডিয়া দিয়ে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।’
এই এনসিপি নেতা বলেন, ‘কাউনিয়া-পীরগাছার মানুষ, সারাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং প্রবাসী ভাইবোনেরা আমি আপনাদের সহযোগিতার সন্ধানে আছি। ইনশা আল্লাহ আমরা সফল হবো।’
ফেসবুক পোস্টে তিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং বিকাশ ও নগদ নম্বরও শেয়ার করেছেন।
সবশেষে তিনি লিখেছেন, ‘নতুন এক বাংলাদেশের প্রত্যাশায় আমি আপনাদের সাহায্য চাই। দোয়ার দরখাস্ত।’
