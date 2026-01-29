জামায়াত আমিরের জনসভার জন্য প্রস্তুত মিরপুরের লাল মাঠ

জামায়াত আমিরের জনসভার জন্য প্রস্তুত মিরপুরের লাল মাঠ
রাজধানীর মিরপুর-১২ নম্বর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ পার্ক ও খেলার মাঠে (লাল মাঠ) নির্বাচনি জনসভা করবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় এ জনসভা শুরু হবে। এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে দলটি।
জনসভায় উপস্থিত থাকবেন দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান ও ১১ দলীয় জোটের নেতারা। এতে সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা-১৬ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী কর্নেল (অব.) আব্দুল বাতেন।
সরেজমিনে দেখা গেছে, এরই মধ্যে মঞ্চ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মাঠে আসতে শুরু করেছেন জামায়াতের নেতাকর্মীরা। নেতাকর্মীদের জন্য বসানো হয়েছে চেয়ার। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিও রয়েছে।
গত ২২ জানুয়ারি মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরের কাছে আদর্শ স্কুল মাঠে জামায়াত আমিরের নির্বাচনি জনসভা হয়। ওই জনসভার মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম শুরু করে জামায়াত।
