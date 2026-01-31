কৃষিখাত উন্নয়নে বদলে যাবে সীতাকুণ্ড উত্তরের দৃশ্যপট: আসলাম চৌধুরী

কৃষিখাত উন্নয়নে বদলে যাবে সীতাকুণ্ড উত্তরের দৃশ্যপট: আসলাম চৌধুরী
শিল্প এবং পর্যটন নগরী সীতাকুণ্ডের উত্তরাঞ্চলের জীবিকা নির্ভর কৃষির ওপর। কৃষিখাতের আধুনিকায়ন হলে এই এলাকার মানুষের জীবনচিত্র পাল্টে যাবে। কোল্ড স্টোরেজ, বিনামূল্যে কিংবা কমমূল্যে সার কীটনাশক, বীজ, আধুনিক চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা গেলে সীতাকুণ্ডে শস্যভান্ডারের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে দেশজুড়ে। বিএনপি কৃষিকার্ডের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবের যে স্বপ্ন দেখছে, তা বাস্তবায়িত হলে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সীতাকুণ্ডের পাশাপাশি অর্থনীতিতে চাঙ্গাভাব ফিরবে বলে দাবি করেছেন চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত এমপিপ্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী এফসিএ।
শনিবার (৩১ জানুয়ারী) সকালে সীতাকুণ্ডের সৈয়দপুর ইউনিয়নে গণসংযোগকালে তিনি একথা বলেন।
আসলাম চৌধুরী বলেন, শিল্প আর কৃষি দুইয়ের সম্মিলনে সীতাকুণ্ড একটি সমৃদ্ধ জনপদ। এখানে প্রয়োজন পৃষ্ঠপোষকতা। সীতাকুণ্ডের উন্নয়ন সমৃদ্ধির যে পরিকল্পনা আমার রয়েছে, সামনের দিনে সুযোগ পেলে ইনশাআল্লাহ আধুনিক কর্মমুখর স্বয়ংসম্পূর্ণ সীতাকুণ্ড গড়া কঠিন কিছু নয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক হাজী আবু তাহের, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আইনুল কামাল, ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি কাজী এনামুল বারী, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ মুন্না, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজগর, কামাল উদ্দিন চৌধুরী, বাবু জিতেন্দ্র নারায়ন দাশ নাটু, বোরহান উদ্দিন, আলাউদ্দিন সেলিম, নুরুচ্ছফা সাবু, মাসুদ হোসেন আনোয়ার, গোপাল শর্মা, দিদারুল ইসলাম, মো. আলাউদ্দিন, কবির মোল্লা, আনা মেম্বার, মনসন, বাবুল শাস্ত্রী, নাজিম, নয়ন, আক্কাস, আব্দুল হালিম, নুর সোলেমান দুলাল, মহসিন, শওকত আলী।
পরে বিকেল ৩টা থেকে তিনি বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে গণসংযোগ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. কমল কদর, ইউনিয়ন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন দুলাল, সদস্য সচিব অহিদুল আলম চৌধুরী শরীফ, মো. ইসমাইল, সালাম প্রমুখ।
