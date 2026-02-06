  2. রাজনীতি

কড়াইল বেলতলা বস্তি পরিদর্শন করলেন লুৎফুজ্জামান বাবর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৪ এএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
কড়াইল বেলতলা বস্তি পরিদর্শন করলেন লুৎফুজ্জামান বাবর
বৃহস্পতিবার বিকেলে বেলতলা বস্তিতে যান লুৎফুজ্জামান বাবর

সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির নেতা লুৎফুজ্জামান বাবর রাজধানীর বনানী এলাকায় কড়াইল বেলতলা বস্তি পরিদর্শন করেছেন।

বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বনানী ২ নম্বর রোডে ঢাকা–১৭ আসনের বিএনপির নির্বাচনি কার্যালয়ে দলীয় এক বৈঠকে অংশ নেন তিনি। ওই বৈঠকটি ছিল বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কর্মসূচি সংক্রান্ত।

বৈঠক শেষে লুৎফুজ্জামান বাবর নেত্রকোনা থেকে আসা দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কড়াইল বেলতলা বস্তিতে যান। সেখানে বসবাসরত নেত্রকোনার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তিনি কুশল বিনিময় করেন।

পরিদর্শনকালে লুৎফুজ্জামান বাবর কড়াইল বিটিসিএল কলোনি মসজিদে নামাজ আদায় করেন। পরে তিনি এলাকা ত্যাগ করেন।

কেএইচ/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।