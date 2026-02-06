বিএনপির প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে: আলাল
বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেছেন, বিএনপির প্রতিশ্রুতি এখন রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। সংস্কার ইস্যুতে আজ সারাদেশে যে আলোচনা ও সচেতনতা তৈরি হয়েছে তার উদ্যোক্তা বিএনপি।
শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বনানীর কাঁচা বাজার ও আশপাশের এলাকায় জাতীয়তাবাদী প্রচার দলের উদ্যোগে ঢাকা-১৭ আসনে তারেক রহমানের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো হয়। এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন আলাল।
মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ২০৩০ ভিশন দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তারেক রহমান ২৭ দফা ঘোষণা করেন। এরপর ছাত্রবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পরিমার্জন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে সেটি ৩১ দফায় পরিণত করা হয়। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও এই ৩১ দফা গ্রহণ করেছে। ফলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিএনপির এই উদ্যোগ একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে।
তিনি বলেন, বিএনপি জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে। অন্যান্য দলের নেতারাও প্রচারণায় নামলেও এক গন্তব্য থেকে আরেক গন্তব্যে যাওয়ার পথে সভা শেষ হওয়ার পর রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার মানুষ নেতাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে—এমন দৃশ্য বিএনপির ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যাচ্ছে। এতে বোঝা যায়, দেশের নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, মানুষের অধিকার এবং বিশেষ করে তরুণদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে জাতি তারেক রহমানের নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে আছে।
ঢাকা-১৭ আসনের প্রসঙ্গে আলাল বলেন, এই এলাকায় সবচেয়ে প্রকট সমস্যা হলো যান চলাচলের জন্য প্রশস্ত স্থান ও শৃঙ্খলার অভাব। পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যের চাপ এখানে একটি বড় সমস্যা, যেখানে একদিকে বিত্তশালী মানুষের বসবাস, অন্যদিকে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীও রয়েছে। এই দুই শ্রেণির মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন শুরু করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি।
দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে আলাল বলেন, রমজান সামনে রেখে মানুষ এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং দ্রব্যমূল্যের চাপ তীব্রভাবে অনুভব করছে। বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে প্রথমেই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলমত নির্বিশেষে, এমনকি নিজের দলের কেউ জড়িত থাকলেও কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।
প্রচারণাকালে এক পথসভায় জাতীয়তাবাদী প্রচার দলের সভাপতি মাহফুজ কবির মুক্তা বলেন, বিএনপি গণমানুষের দল, বিএনপি জনগণের দল। জনগণও বিএনপিকে ভালোবাসে, আর বিএনপির শক্তির মূল উৎসই হচ্ছে এই জনগণের ভালোবাসা। জনগণের হৃদয়ে যে স্থান বিএনপিকে দেওয়া হয়েছে, সেটিই বিএনপির প্রধান শক্তি। আমরা জনগণের কাছে যাচ্ছি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী প্রচার দল শুরু থেকেই ডোর টু ডোর প্রচারণা কার্যক্রম শুরু করেছে। আমরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে দিন-রাত কাজ করছি। আশা করি আমাদের প্রার্থী তারেক রহমানকে গুলশান ও বনানী এলাকার মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন।
পথসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী প্রচার দলের সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন, সহ-সভাপতি আজিজুস সামাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার স্বপ্না, দপ্তর সম্পাদক মো. সাইফুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক কবির হাসান মৃধা, সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক রুবেল হৃদয়, সহ-অর্থ সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহমদ, কেন্দ্রীয় নেতা রহমত উল্লাহ, আজমেনী, জাফর ইকবাল, কামাল উদ্দিন প্রমুখ।
