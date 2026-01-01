  2. রাজনীতি

জামায়াত প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে থেকে সরে দাঁড়ালেন এলডিপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০১:৩৮ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
এম এয়াকুব আলী ও ফরিদুল আলম

চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ফরিদুল আলমকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ১১ দলীয় জোটের শরিক দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মনোনীত প্রার্থী শিল্পপতি এম এয়াকুব আলী।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের নাসিরাবাদে এয়াকুব ট্রেড সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এম এয়াকুব আলী জানান, ‘১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য’ জোট সমর্থিত ও এলডিপি মনোনীত প্রার্থী ছিলেন তিনি। তার নির্বাচনী প্রতীক ছিল ছাতা। মনোনয়ন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তাকে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। প্রতীক চূড়ান্ত পেতে বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা শুরু করা সম্ভব হয়নি। এতে তার গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে যে সময় অবশিষ্ট রয়েছে, তাতে সব নির্বাচনী কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

একই সঙ্গে তিনি জানান, ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য জোটের অন্যতম প্রধান শরিক দল জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ডা. মোহাম্মদ ফরিদুল আলমকে তিনি পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছেন।

এ বিষয়ে পটিয়ার স্থানীয় জামায়াতের নেতাকর্মীরা জানান, এম এয়াকুব আলী দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রয়েছেন। জোটের স্বার্থে তার এই সিদ্ধান্তকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন।

অন্যদিকে এলডিপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা বলেন, রাজনীতিতে ব্যক্তিগত প্রার্থিতার চেয়ে জোটের বৃহত্তর স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ। জোটের ঐক্য অটুট রাখতে এম এয়াকুব আলীর এই সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। তাদের মতে, এই সিদ্ধান্ত চট্টগ্রাম-১২ আসনের নির্বাচনী সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

