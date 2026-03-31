  রাজনীতি

হানাহানির অভিযোগে সুজানগর বিএনপির ৩ নেতা বহিষ্কার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ৩১ মার্চ ২০২৬
বিএনপির লোগো/ফাইল ছবি

পাবনার সুজানগরে বিএনপির মধ্যে সন্ত্রাস, হানাহানি ও রক্তপাতের ঘটনায় সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে দলের তিন নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিষ্কৃতরা হলেন- মানিকহাট ইউনিয়নের ভিটবিলা ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য ইসলাম খান, ঠান্ডু খান ও সন্টু খান। তাদের দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের দলীয় পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গত ২৩ মার্চ সকালে ভিটবিলা পশ্চিমপাড়া গ্রামে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ ঘটে। এসময় গুলিবিদ্ধ হয়ে এক গৃহবধূ নিহত এবং আহত হন অন্তত ১০ জন। নিহত চায়না খাতুন (৪০) ওই গ্রামের শুকুর আলীর স্ত্রী।

কেএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।