গণভোটের রায় না মানলে সরকারকে অবৈধ বলা শুরু করবো: আসিফ মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
এনসিপির কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া/ছবি: সংগৃহীত

গণভোটের রায় না মানলে বর্তমান বিএনপি সরকারকে অবৈধ বলা শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

তিনি বলেন, ‘গণভোটের রায় না মানলে সেদিন থেকেই এই সরকারকে অবৈধ সরকার বলা শুরু করবো। এজন্য আমরা সময় নেবো না। আপনারা যেমন আমাদের সব অর্জন ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য সময় নিচ্ছেন না, আমরাও সময় নেবো না। ‘৬৯ এর অর্জন রক্ষা করা যায় নাই, ‘৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। ‘২৪ এর অর্জন রক্ষা না হলে আবার ’২৬-২৭-এ এরকম কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

রোববার (৫ এপ্রিল) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ এসব কথা বলেন।

দলের মুখপাত্র অভিযোগ করেন, সরকার যে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করছে, এর মধ্য দিয়েই স্বৈরাচারের জন্ম হয়। বিগত সময়ে যে ফ্যাসিবাদ দেখা গেছে, এখন সেই স্বৈরাচারের সব লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের আমলের গণভোটের সঙ্গে এই গণভোটের তুলনা করা হয়। কিন্তু দুই গণভোটের সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। জিয়াউর রহমানের সময় বিভিন্ন এজেন্সিকে ব্যবহার করে একটা কিংস পার্টি তৈরি করার জন্য গণভোট করা হয়েছিল। কিন্তু এবারের গণভোট হয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাঠামোগত সংস্কারের লক্ষ্যে। গণভোটে জনগণ কাঠামোগত সংস্কারের পক্ষে হ্যাঁ ভোট দিয়েছে।’

সংবাদ সম্মেলন এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

