বৈঠকে ১১ দলের শীর্ষ নেতারা, আসতে পারে কর্মসূচি
সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন ও জ্বালানি সংকট নিরসনের দাবিতে বৈঠকে বসেছেন জামায়াতে ইসলামীসহ নির্বাচনি ঐক্যভুক্ত ১১ দলের শীর্ষ নেতারা।
মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) সকাল ১০টায় রাজধানীর মগবাজারে আল-ফালাহ মিলনায়তনে এ বৈঠক শুরু হয়।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ১১ দলের লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়ক জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদের নেতৃত্বে বৈঠকে চলছে। ১১ দলের শীর্ষ নেতারা এতে উপস্থিত রয়েছেন। বৈঠক থেকে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি আসতে পারে।
