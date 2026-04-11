  2. রাজনীতি

বিএনপির নারী আসনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ ঘিরে উৎসবের আমেজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে চলছে মনোনয়ন ফরম বিক্রি কার্যক্রম, ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এরইমধ্যে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের মতো বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে আজও শুরু হয়েছে মনোনয়ন ফরম বিক্রি কার্যক্রম। মনোনয়ন ফরম বিক্রি নিয়ে বিএনপির কার্যালয়ে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।

কার্যালয়ের ভেতর-বাইরে সকাল থেকে কর্মচাঞ্চল্য পরিবেশ। সামনের সড়কজুড়ে শোনা গেছে স্লোগান, কোথাও ছোট ছোট জটলা, কেউ ফরম সংগ্রহ করছেন, কেউ বা সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছেন। সব মিলিয়ে পুরো এলাকা যেন এক রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

দলীয় সূত্র বলছে, শুক্রবার (১০ এপ্রিল) থেকে শুরু হওয়া এই ফরম বিক্রি কার্যক্রম ঘিরে এবার ব্যাপক সাড়া মিলেছে। দ্বিতীয় দিনেও সেই আগ্রহের কমতি দেখা যায়নি। বরং দিন যত গড়াচ্ছে, ভিড় আরও বাড়ছে।

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সাংবাদিকদের বলেন, সংসদ সদস্যদের মতোই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই হচ্ছে। দীর্ঘ ১৬ বছর পর অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে যে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চার সুযোগ পাওয়া গেছে, তা কাজে লাগাতে হবে।

তিনি আরও জানান, গতকাল শুক্রবার থেকে মনোনয়ন ফরম ক্রয় ও জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। আগামীকাল রোববার জমা দেওয়ার শেষ দিন।

মনোনয়ন প্রত্যাশীদের বাছাই প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, আন্দোলন-সংগ্রামে যাদের ভূমিকা রয়েছে, তাদেরই অগ্রাধিকার দিয়ে বাছাই করা হবে।

দ্বিতীয় দিনের চিত্র বলছে, সংরক্ষিত নারী আসন ঘিরে বিএনপির ভেতরে শুধু প্রতিযোগিতা নয়, বরং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি বিস্তৃত আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তৃণমূল থেকে শুরু করে পরিচিত মুখ সবাই এই প্রক্রিয়ার অংশ হতে চাইছেন।

এখন দেখার বিষয়, শেষ পর্যন্ত এই ভিড় থেকে কারা জায়গা করে নেন চূড়ান্ত তালিকায় আর কারা থেকে যান প্রত্যাশার সারিতেই।

কেএইচ/এসএনআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।