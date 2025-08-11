  2. প্রবাস

আয়েবা মহাসচিবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, ফ্রান্সে মামলা

জমির হোসেন
জমির হোসেন জমির হোসেন , ইতালি প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১০ এএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন (আয়েবা) মহাসচিব কাজী এনায়েত উল্লাহর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে একটি কুচক্রী মহল। এরই মধ্যে তিনি ফ্রান্সে মামলা করেছেন। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আমি কাজী এনায়েত উল্লাহ, দীর্ঘ সময় ধরে অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের (আয়েবা) মহাসচিব, ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউবিও) প্রেসিডেন্ট এবং ফ্রান্স-বাংলাদেশ ইকোনমিক চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে দেশ ও প্রবাসী সমাজের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, সব সময়ই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রবাসীদের অধিকার ও সম্মান রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পর্যায় নীতিনির্ধারণী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি এবং বহু দেশের সরকারের সঙ্গে সম্মানজনকভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।

তিনি আরও বলেন, আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কখনোই সম্পৃক্ত ছিলাম না। আমি সব সময় প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্য, সম্মান এবং দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করেছি। তবে অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি একটি কুচক্রী মহল আমার ফেসবুক থেকে নেওয়া ব্যক্তিগত ছবি ও কার্যক্রমকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিকৃতভাবে প্রচার করছে।

মিথ্যা, বিভ্রান্তি এবং মানহানি করার গভীর ষড়যন্ত্র। এই চক্রান্তে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যেন ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের মানহানিকর কাজ করতে সাহস না পায়।

তিনি জানান, এই ঘৃণ্য ও ভিত্তিহীন অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় এরই মধ্যে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছি এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত ৫ আগস্ট ২০২৫ সুনির্দিষ্ট একটি মামলা দায়ের করার মাধ্যমে। মামলা নম্বর হচ্ছে: PV n° 01839/2025/015333

তিনি আরও জানান, প্রবাসী সমাজ, বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সচেতন নাগরিকের কাছে অনুরোধ জানাই, আপনারা সত্যের পক্ষে থাকুন, তথ্য প্রচারে সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানান তিনি।

এমআরএম/জিকেএস

