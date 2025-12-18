  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে নির্মাণাধীন ভবনে র‍্যাবের অভিযান, দেড় লাখ ইয়াবা জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে র‍্যাবের অভিযানে জব্দ করা ইয়াবা/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরে একটি নির্মাণাধীন ভবনে অভিযান চালিয়ে দেড় লাখ ইয়াবা জব্দ করেছে র‍্যাব। এ ঘটনায় ভবন মালিককে আটক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) পতেঙ্গা থানার কাঠগড় ধুমপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। আটক ব্যক্তির নাম মো. নাছির ওরফে নাছিম (৫০)। তিনি উত্তর পতেঙ্গার পূর্ব কাঠগড় এলাকার বাসিন্দা।

র‍্যাব-৭-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নাছিরের বিরুদ্ধে পতেঙ্গা থানায় মাদকসহ দুটি মামলা রয়েছে। তিনি কক্সবাজারের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে কম দামে ইয়াবা সংগ্রহ করে চট্টগ্রামে এনে মাদকসেবী ও খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার সকালে র‍্যাবের একটি দল প্রথমে নাছিরকে তার বাড়ি থেকে আটক করে। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পাশের একটি নির্মাণাধীন ভবনের দ্বিতীয় তলায় রাখা ১৫টি প্যাকেট থেকে এক লাখ ৫০ হাজার ইয়াবা জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

