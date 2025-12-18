  2. দেশজুড়ে

ভোলা

বিজয় দিবসে মারমারির ঘটনায় বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি মামলা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বিজয় দিবসে মারমারির ঘটনায় বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি মামলা

ভোলা সদরে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের হাতাহাতির ঘটনায় দুই পক্ষ থেকে পাল্টা-পাল্টি মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সদর উপজেলার ভেলুমিয়া বাজার এলাকায় বিএনপি-জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দুই পক্ষ থানায় মামলা করেছে। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুই পক্ষই থানায় অভিযোগ করেন। যা পরবর্তীতে মামলায় রূপান্তর হয়। এতে বিএনপির পক্ষে মো. মিলন চৌধুরী বাদী হয়ে আব্দুল হান্নানকে প্রধান আসামি করে ৩৩ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন। এতে অজ্ঞাতপরিচয় ৪০-৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আরও পড়ুন:
ভোলায় বিএনপি-জামায়াত সমর্থকদের উত্তেজনা, আহত ৫

অপরদিকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সদর উপজেলার বিএনপির আহ্বায়ক আসিফ আলতাফ ও সদস্যসচিব হেলাল উদ্দিনসহ ২৬ জনের নাম উল্লেখ্য করে মামলা করা হয়েছে। এতে শতাধিক ব্যক্তিকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়েছে। দুটি মামলারই তদন্ত চলছে বলে জানান তিনি।

ভোলার সদর উপজেলার ভেলু‌মিয়ায় ১৬ ডিসেম্বর বিজয় র‌্যা‌লি‌তে বিএন‌পি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক‌দের মধ্যে র্তককে কেন্দ্র ক‌রে সন্ধ‌্যায় বিএন‌পি-জামায়াত সমর্থক‌দের ম‌ধ্যে উত্তেজনা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘ‌টে‌ছে। এতে উভয় প‌ক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হ‌য়ে‌ছেন। এছাড়াও জামায়াত সমর্থকদের ৪-৫‌টি দোকা‌নে হামলার ঘটনা ঘ‌টে‌। এরপর যৌথ বা‌হিনী ঘটনাস্থ‌লে পৌঁ‌ছে প‌রি‌স্থি‌তি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জুয়েল সাহা বিকাশ/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।