মালদ্বীপে নেপালি নারীকে ছুরিকাঘাত, বাংলাদেশি গ্রেফতার
মালদ্বীপের হুলহুমালে এক নেপালি নারীকে ছুরিকাঘাত করেছে বাংলাদেশি নাগরিক জাহাঙ্গীর মিয়া (২৫)। এ ঘটনায় শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দেশটির পুলিশ ওই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে।
এর আগে হুলহুমালে ফেজ-১ এর ওসিসি স্টোরে ২১ বছর বয়সী নেপালি নারীর ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করেন ওই বাংলাদেশি। তিনি বর্তমানে হুলহুমালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে অভিযুক্তকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করা হয়েছে। মালদ্বীপ পুলিশ সার্বিক পরিস্থিতি তদন্ত করছে।
মালে’ শহরে সম্প্রতি সহিংস ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে। দুই সপ্তাহ আগে মাজিদি মাগুতে এবং গত মাসের শেষে সোসুন মাগুতে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।
এমআরএম/এমএস