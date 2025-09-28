  2. প্রবাস

মালদ্বীপে নেপালি নারীকে ছুরিকাঘাত, বাংলাদেশি গ্রেফতার

মোহাম্মদ মাহামুদুল
মোহাম্মদ মাহামুদুল মোহাম্মদ মাহামুদুল মালদ্বীপ
প্রকাশিত: ১০:৪৫ এএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মালদ্বীপে নেপালি নারীকে ছুরিকাঘাত, বাংলাদেশি গ্রেফতার

মালদ্বীপের হুলহুমালে এক নেপালি নারীকে ছুরিকাঘাত করেছে বাংলাদেশি নাগরিক জাহাঙ্গীর মিয়া (২৫)। এ ঘটনায় শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দেশটির পুলিশ ওই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে।

এর আগে হুলহুমালে ফেজ-১ এর ওসিসি স্টোরে ২১ বছর বয়সী নেপালি নারীর ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করেন ওই বাংলাদেশি। তিনি বর্তমানে হুলহুমালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে অভিযুক্তকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করা হয়েছে। মালদ্বীপ পুলিশ সার্বিক পরিস্থিতি তদন্ত করছে।

মালে’ শহরে সম্প্রতি সহিংস ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে। দুই সপ্তাহ আগে মাজিদি মাগুতে এবং গত মাসের শেষে সোসুন মাগুতে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

এমআরএম/এমএস

প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, গল্প-আড্ডা, আনন্দ-বেদনা, অনুভূতি, স্বদেশের স্মৃতিচারণ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লেখা পাঠাতে পারেন। ছবিসহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা - jagofeature@gmail.com