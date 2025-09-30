মালয়েশিয়ার কেলান্তান রাজ্যের পণ্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরার আহ্বান

মালয়েশিয়ার কেলান্তান রাজ্যের পণ্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরার আহ্বান
মালয়েশিয়ার কেলান্তান রাজ্যের বৈচিত্র্যময় পর্যটন পণ্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সুলতান মুহাম্মদ পঞ্চম। নিজের ৫৬তম জন্মদিন উপলক্ষে ইস্তানা বালাই বেসারে দেওয়া ভাষণে এই আহ্বান জানান কেলান্তানের সুলতান।
রাজ্য সরকারকে আহ্বান জানিয়ে সুলতান মুহাম্মদ পঞ্চম বলেন, রাজ্যের নগর, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, শিল্পকলা, গ্যাস্ট্রোনমি (রন্ধনশিল্প), উপকূলীয়, ইকো-অ্যাগ্রো এবং ভূ-পর্যটনের সুযোগগুলো বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে হবে।
সুলতান স্থানীয় জনগণের অতিথিপরায়ণ স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক পর্যটন (CBT) উন্নীত করার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, সরকার, জনগণ এবং বেসরকারি খাত একসঙ্গে কাজ করলে এ খাত শক্তিশালী হবে।
সুলতান মুহাম্মদ পঞ্চম উল্লেখ করেন, পর্যটন শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তার ওপর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভূদৃশ্য সৌন্দর্য এবং জনসাধারণের সুবিধা উন্নত করার পাশাপাশি দর্শনার্থীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন তিনি।
রাজ্যের ভবিষ্যৎ চালিকাশক্তি হিসেবে তরুণদের নেতৃত্ব, উদ্যোক্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার ওপর জোর দেন সুলতান।
তরুণ সমাজে মাদকদ্রব্য, ভেপ ও শিশার ব্যবহার রোধে কেলান্তানের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জনস্বাস্থ্য আইন ২০২৪ বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ জানান।
এমএমকে/