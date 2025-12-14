  2. প্রবাস

মালয়েশিয়ার জোহর রাজ্যে বাংলাদেশিসহ ৩৯ প্রবাসী আটক

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:৩৯ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
মালয়েশিয়ার জোহর রাজ্যে অভিযানে বাংলাদেশিসহ ৩৯ প্রবাসীকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ। শনিবার জোহর জয়ার আশপাশের এলাকায় চালানো এই অভিযানে কেউ কেউ গ্রেফতার এড়াতে ভবনের ছাদে লুকানোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সবাই ধরা পড়ে।

জোহর রাজ্য ইমিগ্রেশন বিভাগের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, জননিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে তাদের ধারাবাহিক প্রয়াসের অংশ হিসেবেই এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে রাজ্য ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট শাখার ২৪ জন কর্মকর্তা ও সদস্য অংশ নেন।

বিভাগটি জানায়, গোয়েন্দা তথ্য ও স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযানটি পরিচালিত হয়। অভিযোগ ছিল, কয়েকটি দোকানঘর ও আবাসিক ভবনে অবৈধ প্রবাসীরা বসবাস করছেন এবং অবৈধভাবে কাজ করছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, আকস্মিক অভিযানের সময় ওই বিদেশিরা দোকানঘরগুলোতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করেন এবং কেউ কেউ ভবনের ছাদে লুকিয়ে পড়েন। তবে ইমিগ্রেশন সদস্যদের তৎপরতায় সবাইকে আটক করা হয়।

আটকদের মধ্যে রয়েছেন, ইন্দোনেশিয়ার ২, মিয়ানমারের ১২, পাকিস্তানের ১১, বাংলাদেশের ৮, মিয়ানমারের ১২ নারী ও ইন্দোনেশিয়ার ৪ নারী।

ইমিগ্রেশন বিভাগের তথ্যমতে, আটকদের বয়স ২০ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে। প্রাথমিক যাচাইয়ে দেখা গেছে, তাদের কারও বৈধ ভ্রমণ নথি নেই এবং কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের বেশি মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছিলেন।

আটকদের সেটিয়া ট্রপিকা ইমিগ্রেশন ডিপোতে রাখা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন আইন ১৯৫৯/৬৩ অনুযায়ী তদন্ত ও পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জোহর রাজ্য ইমিগ্রেশন বিভাগ জানিয়েছে, অবৈধ অভিবাসন দমনে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে, যেন রাজ্যের নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং জোহরকে অবৈধ অনুপ্রবেশমুক্ত রাখা যায়।

