বাংলাদেশ থেকে মালদ্বীপে বেড়েছে ট্রান্সশিপমেন্ট

বাংলাদেশ থেকে মালদ্বীপে বেড়েছে ট্রান্সশিপমেন্ট
‘মালদ্বীপের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ট্রান্সশিপমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে’। রাষ্ট্রপতি ড. মোহাম্মদ মুইজ্জুর কাছে পরিচয়পত্র পেশের পর এমন মন্তব্য করেন নবনিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. মো. নাজমুল ইসলাম।
বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর ১টায় প্রেসিডেন্ট প্যালেসের রিপাবলিক স্কোয়ারে পৌঁছালে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি চৌকস দল হাইকমিশনারকে গার্ড অফ অনার প্রদান করে। চিফ এবং ডেপুটি চিফ অফ প্রটোকল তাকে স্বাগত জানান।
গার্ড অফ অনার প্রদানের পর এক মনোজ্ঞ বেরু ধুম্মারি শোভাযাত্রা (সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা) অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষে হাইকমিশনার রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ে পৌঁছান এবং দর্শনার্থী বইয়ে সই করেন।
এরপর রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের গাজী হলে রাষ্ট্রপতি ড. মোহাম্মদ মুইজ্জু, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে হাইকমিশনার ড. নাজমুল ইসলাম তার পরিচয়পত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন। পরিচয়পত্র গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি প্রায় ১০-১৫ মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন।
আলোচনা অনুষ্ঠানে দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্ককে আরও জোরদার করার এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।
আলোচনাকালে রাষ্ট্রপতি মুইজ্জু মানবসম্পদ উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার মতো পারস্পরিক স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, বন্ধুপ্রতিম দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার এবং তিনি আশা করেন আগামীতে দুই দেশের বিদ্যমান সম্পর্ক আরও জোরদার হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধিও বৃদ্ধি পাবে।
হাইকমিশনার ড. নাজমুল ইসলাম বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমশক্তি নিয়োগ দেওয়ায় মালদ্বীপ সরকারকে ধন্যবাদ জানান, যারা উভয় দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আশ্বাস দেওয়া হয়। উল্লেখ করা হয় যে সম্প্রতি মালদ্বীপের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ট্রান্সশিপমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।
এছাড়াও, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমর্থন, আর মালদ্বীপের কৃষি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ সহায়তা করা এবং প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতার পথ খুঁজে বের করার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।
হাইকমিশনার ড. নাজমুল ইসলাম বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের জন্য রাষ্ট্রপতি মুইজ্জুকে আমন্ত্রণ জানান।
নবনিযুক্ত হাইকমিশনার ড. মো. নাজমুল ইসলাম এক দশকেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং সংসদীয় কূটনীতিক। মালদ্বীপে যোগদানের পূর্বে তিনি তুর্কি পার্লামেন্টের (টিবিএমএম) উপদেষ্টা এবং সংসদীয় কূটনীতিক হিসেবে কাজ করেছেন।
এছাড়াও, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউটে (এফএসআই) কূটনীতিকদের প্রশিক্ষক হিসেবে এবং আঙ্কারা ইলদিরিম বায়েজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও ইনস্টিটিউট প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব ও কৌশলগত গবেষণায় তার গভীর পাণ্ডিত্য রয়েছে এবং তিনি ‘পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব ও সফট পাওয়ার কৌশল’ নিয়ে কাজ করেন। তার এই বহুমুখী অভিজ্ঞতা মালদ্বীপের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও কৌশলগতভাবে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
