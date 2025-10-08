  2. প্রবাস

লন্ডনে বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

ফিরোজ আহম্মেদ বিপুল
প্রকাশিত: ০৮:০৭ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ‍্য দিয়ে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের টুর্নামেন্টে লন্ডনে বসবাসরত সাংবাদিকদের ছয়টি দল অংশ নেয়।

টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া দলগুলো হচ্ছে- গ্রুপ-এ: বাংলা কাগজ, ওয়ানবাংলা ইউনাইটেড ও ইউকে বাংলা লাইভ এবং গ্রুপ-বি: দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড, চ্যানেল এস ও মোহামেডান এসসি। ফাইনালে টাইব্রেকারে চ্যানেল এসকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়ান হয়।

খেলা শেষে উৎসবমুখর পরিবেশে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় এবং সভাপতি মো. জুবায়েরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আনোয়ার আলদীন বলেন, ফুটবল আমাদের ঐতিহ্য। ফুটবলের সাথে মিশে আছে আমাদের আবেগ-নস্টালজিক ভালোবাসা, নিবিড় আবিষ্টতা। কালের পরিক্রমার নানা কারণে এই জনপ্রিয় খেলাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে দেওয়া হয়েছে। মাতামাতি হচ্ছে ক্রিকেট নিয়ে। বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্মের নজর ক্রিকেটের দিকে। ফুটবল ক্রমশ নানা কারণে কৌলীন্য হারাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার দূরে এসে বাংলাদেশের জনপ্রিয় খেলাটি উপভোগ করলাম।

এখানে হারিয়ে যাওয়া মোহামেডানকে পেলাম। অন্য দলগুলোর নৈপুণ্য দেখলাম মুগ্ধ হয়ে। আমরা চাইবো আগামীতে এই ফুটবল তার হৃৎ গৌরবময় স্থানে উঠে আসুক।

টুর্নামেন্টে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন বাহার উদ্দিন এবং শাহিদুর রহমান সুহেল। সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন জাকির হোসেন কয়েস। ফাইনালে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন আব্দুস সোবহান।

যুক্তরাজ্যে কর্মরত বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের বৃহত্তম সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব প্রতিবছর এ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে।

এমআরএম

