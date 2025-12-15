  2. রাজনীতি

হাসিনাসহ প্রত্যেক খুনিকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করতে হবে: আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৬ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে বক্তব্য দেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন/ছবি: জাগো নিউজ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, ‘৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে গণহত্যাকারী ও মানবতাবিরোধী অপরাধী শেখ হাসিনাকে ভারত জায়গা দিয়েছে। শেখ হাসিনাসহ বাংলাদেশে গণহত্যার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক খুনিকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।’

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

আখতার বলেন,‘আমরা গোটা বাংলাদেশের প্রয়োজনে আজ এখানে একত্রিত হয়েছি। হাদি ভাইয়ের মতো আরও অসংখ্য ভাই জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভারতের দালালদের কাছে তুলে দেব না। এই বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য, স্বাধীনতাকে বিক্রি করার জন্য ১৬ বছর ধরে ওই ভারতের দালালরা বাংলাদেশে হাসিনাকে ফ্যাসিবাদ তৈরি করতে দিয়েছিল।’

এনসিপির সদস্যসচিব বলেন, ‘আবু সাঈদ জীবন দিয়েছে, শরিফ ওসমান হাদি গুলি খেয়েছে। আমাদের আর নিরাপত্তার ভয় দেখিয়ে লাভ নাই। দুনিয়ার জীবনে আমরা যেমন রঙিন পাখি হয়ে ঘুরতে চাই, নিয়ত রাখি পরকালের জীবনেও আমরা সবুজ পাখি হয়ে ঘুরবো। অতএব আমাদের দাবিয়ে রাখা যাবে না। আমি আপনাদের কাছে কামনা করি- হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, আল্লাহ হাদি ভাইকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দাও, জুলাইকে বাঁচিয়ে রাখো।’

আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যরিস্টার ফুয়াদ আব্দুল্লাহ, গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম সাদ্দাম, ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম প্রমুখ।

