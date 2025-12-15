সৌদি আরবে কনসার্ট, হিজাব পরে চমকে দিলেন মার্কিন গায়িকা

সৌদি আরবে কনসার্ট, হিজাব পরে চমকে দিলেন মার্কিন গায়িকা
সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত এমডিএলবিস্ট সাউন্ডস্টর্ম উৎসবে পারফর্ম করেছেন মার্কিন র্যাপার কার্ডি বি। অনুষ্ঠানে হাজির হাজারও দর্শককে তিনি ‘সালাম আলাইকুম’ বলে অভিবাদন জানিয়ে পারফর্ম শুরু করেন। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওতে তিনি দেশটির প্রশংসা করে জানান, ‘সবকিছু মাশাল্লাহ’।
সৌদি আরব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক তারকাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দেশটির ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য এটি একটি অংশ। সেই ধারাবাহিকতায় এবার গেলেন কার্ডি বি।
তিনি তার ভিডিওতে বলেন, ‘সবকিছু নতুন, মনে হয় দেশটি আজই খুলেছে।’
সাধারণত তার প্রকাশ্য ও ঝকঝকে স্টেজ পোশাকের পরিবর্তে এই পারফরম্যান্সে তিনি গলায় থেকে পায়ের গোড়ালিসহ ঢেকে থাকা পোশাক পরেন।
পারফরম্যান্সের আগে কার্ডি বি রিয়াদের বিলাসবহুল শপিং মল ঘুরে হিজাব পরার ভিডিও পোস্ট করেন। সৌদি রাজধানীর ধন-সম্পদ প্রশংসা করেন এবং আমেরিকায় কর দেওয়ার বিষয় নিয়ে হাস্যরসাত্মক মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, ‘শপিং অসাধারণ, মাশাল্লাহ। এখানে পরিচিতি পাওয়া দারুণ।’
কার্ডি বি দর্শকদের উদ্দেশে বলেন, ‘ছুটিতে আসার জন্য এখানে আসার পরামর্শ দিচ্ছি। অ্যালকোহল নেই, কিন্তু অনেকের প্রয়োজনও নেই।’
মার্কিন নাগরিক হিসেবে তিনি সাম্প্রতিক সময়ের বিতর্কিত মামলায় আদালতে অব্যাহতি পেয়েছেন। এছাড়া সাম্প্রতিক দিনে গালফ অঞ্চলে অন্যান্য তারকারাও পারফরম্যান্সের জন্য এসেছেন। জেনিফার লোপেজ, সেলিন ডিয়ন এবং এমিনেমও সৌদি আরবে পারফর্ম করেছেন।
সৌদি আরবে মানবাধিকার পরিস্থিতির নাজুক অবস্থায় তারকাদের পারফরম্যান্স নিয়ে দেশটিতে সমালোচনা থাকলেও আন্তর্জাতিকভাবে এ ধরনের পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে।
