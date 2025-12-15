মঙ্গলবার আইপিএল নিলাম, ৩৫০ ক্রিকেটার, কাকে নেবে কোন দল? নিয়ম কী?

মঙ্গলবার আইপিএল নিলাম, ৩৫০ ক্রিকেটার, কাকে নেবে কোন দল? নিয়ম কী?
শেষ হচ্ছে অপেক্ষার পালা। মঙ্গলবার দুপুর গড়াতে না গড়াতেই টেবিলে পড়বে হাতুড়ির বাড়ি। শুরু হয়ে যাবে আইপিএলের জাঁকজমকপূর্ণ নিলাম। এবারও ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না আইপিএলের নিলাম। আবুধাবিতে বসবে এই আসর।
গত বছর মেগা নিলামে ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি দল গুছিয়ে নিয়েছিল। তাই এবার শুধু ‘ফাঁক ভরাটে’র পালা। এর আগে অবশ্য প্রতিটি দল ধরে রাখা ক্রিকেটারদের তালিকা জানিয়ে দিয়েছে। টুর্নামেন্টের ১০ দল মোট ৭৭ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবে।
নিলামে ৩৫০ ক্রিকেটার
৭৭টি জায়গা পূরণের জন্য নিলামে উঠবেন ৩৫০ ক্রিকেটার। এই ৩৫০ ক্রিকেটারের মধ্যে ভারতীয় দলে খেলা ১৬ জন রয়েছেন। বিদেশের বিভিন্ন জাতীয় দলে খেলা ৯৬ জন ক্রিকেটার থাকছেন এ নিলামে। এ ছাড়া ২২৪ জন ঘরোয়া ভারতীয় ক্রিকেটার ও ১৪ জন ঘরোয়া বিদেশি ক্রিকেটারদেরও রাখা হয়েছে নিলামের তালিকায়।
কোন ক্যাটাগরিতে কতজন ক্রিকেটার
এ বারের নিলামে মোট আটটি ক্যাটাগরিতে ক্রিকেটারদের ন্যূনতম মূল্য ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে উপরের ক্যাটেগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ন্যূনতম মূল্য ২ কোটি রুপি।
এই ক্যাটাগরিতে ৪০ জন ক্রিকেটার রয়েছেন। দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে রয়েছেন ৯ জন ক্রিকেটার। এই ক্যাটাগরির ন্যূনতম মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ রুপি। তৃতীয় থেকে অষ্টম ক্যাটাগরি পর্যন্ত ন্যূনতম মূল্য রাখা হয়েছে যথাক্রমে ১ কোটি ২৫ লক্ষ, ১ কোটি, ৭৫ লক্ষ, ৫০ লক্ষ, ৪০ লক্ষ ও ৩০ লক্ষ রুপি। তৃতীয় থেকে অষ্টম ক্যাটাগরিতে ক্রিকেটার রয়েছেন যথাক্রমে ৪, ১৭, ৪২, ৪, ৭ ও ২২৭ জন।
নজরে পাঁচটি সেট
নিলামে নজর থাকবে প্রথম পাঁচটি সেটের উপর। এই পাঁচটি সেটেই রয়েছেন প্রথমসারির ক্রিকেটাররা। প্রথম সেটে রয়েছেন ব্যাটাররা। তারা হলেন- ডেভন কনওয়ে, জ্যাক ফ্রেজার ম্যাগার্ক, ক্যামেরন গ্রিন, সরফরাজ খান, ডেভিড মিলার ও পৃথ্বি শ।
দ্বিতীয় সেটে অলরাউন্ডাররা। সেখানে জায়গা পেয়েছেন- গাস অ্যাটকিনসন, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গ, দিপক হুদা, বেঙ্কটেশ আয়ার, লিয়াম লিভিংস্টোন, উইয়ান মুল্ডার ও রাচিন রাবিন্দ্রা।
তৃতীয় সেটে উইকেটরক্ষকদের রাখা হয়েছে। তারা হলেন- ফিন অ্যালেন, জনি বেয়ারস্টো, শ্রীকর ভরত, কুইন্টন ডি’কক, বেন ডাকেট, রহমানুল্লা গুরবাজ ও জেমি স্মিথ।
চতুর্থ সেটে পেস বোলারদের তালিকায় রয়েছেন- জেরাল্ড কোয়েৎজি, আকাশদিপ, জ্যাকব ডাফি, ফজলহক ফারুকি, ম্যাট হেনরি, স্পেনসার জনসন, শিবাম মাভি, অ্যানরিখ নরকিয়া ও মাথিশা পাথিরানা।
পঞ্চম সেটে রয়েছেন স্পিনাররা। সেখানে জায়গা পেয়েছেন- রবি বিষ্নোই, রাহুল চাহার, আকিল হোসেন, মুজিব উর রহমান ও মহেশ থিকশানা।
কোন দলের কাছে কত রুপি
আইপিএলের ১০ দলের কাছে মোট ২৩৭ কোটি ৫৫ লাখ রুপি রয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি রুপি রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে। নিলামে ৬৪ কোটি ৩০ লাখ রুপি নিয়ে মাঠে নামবে কেকেআর। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। নিলামে ৪৩ কোটি ৪০ লাখ রুপি নিয়ে নামবে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দল।
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ২৫ কোটি ৫০ লাখ, লখনৌ সুপার জায়ান্টস ২২ কোটি ৯৫ লাখ, দিল্লি ক্যাপিটালস ২১ কোটি ৮০ লাখ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ১৬ কোটি ৪০ লাখ, রাজস্থান রয়্যালস ১৬ কোটি ৫ লাখ, গুজরাত টাইটান্স ১২ কোটি ৯০ লাখ ও পাঞ্জাব কিংস ১১ কোটি ৫০ লাখ রুপি নিয়ে নিলামে নামবে। সবচেয়ে কম রুপি রয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে। ২ কোটি ৭৫ লাখ রুপি নিয়ে নামবে পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নরা।
কোন দলে ক’টা জায়গা বাকি
৭৭ জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৩ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবে কেকেআর। এরমধ্যে ৬ জন বিদেশি কিনতে পারবে তারা। ১০ জন ক্রিকেটার কেনার সুযোগ রয়েছে হায়দরাবাদের। তবে ২ জনের বেশি বিদেশি কিনতে পারবে না তারা। চেন্নাই কিনতে পারবে ৯ জন ক্রিকেটার। তার মধ্যে ৪ জন বিদেশির জায়গা বাকি। রাজস্থানও সর্বাধিক ৯ জনকে কিনতে পারবে। তবে মাত্র ১ জন বিদেশি কিনতে পারবে তারা।
সর্বাধিক ৮ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবে দিল্লি ও বেঙ্গালুরু। তবে বিদেশি ক্রিকেটার বেশি বাকি দিল্লির। তারা ৫ বিদেশিকে কিনতে পারবে। সেখানে বেঙ্গালুরু কিনতে পারবে ২ বিদেশি। লখনৌ সর্বাধিক ৬ ক্রিকেটার কিনতে পারবে। তার মধ্যে ৪ বিদেশির জায়গা বাকি। ৫ ক্রিকেটার কেনার সুযোগ রয়েছে গুজরাট টাইটান্স ও মুম্বাইয়ের। গুজরাট ৪ বিদেশি কিনতে পারবে। তবে মুম্বাই ১ বিদেশির বেশি কিনতে পারবে না। সবচেয়ে কম ৪ ক্রিকেটার কেনার সুযোগ রয়েছে পাঞ্জাব কিংসের। তার মধ্যে ২ জন বিদেশি।
নিলামের সম্প্রচার
মঙ্গলবার দুপুর ৩.০০ মিনিট থেকে হবে আইপিএলের নিলাম। সরাসরি দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস চ্যানেল ও জিয়োহটস্টার অ্যাপে।
