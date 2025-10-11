বিশেষ ট্রাভেল পাসের মেয়াদ বাড়ালো মালয়েশিয়া

বিশেষ ট্রাভেল পাসের মেয়াদ বাড়ালো মালয়েশিয়া
বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য মালয়েশিয়া সরকারের বিশেষ মাল্টিপল-এন্ট্রি ট্রাভেল পাসের মেয়াদ ছয় মাস থেকে বাড়িয়ে ১২ মাস করা হয়েছে। শুক্রবার সংসদে, ২০২৬ অর্থবছরের বাজেটে এ ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এখন থেকে আবেদন পাওয়ার অপেক্ষায় না থেকে আরও সক্রিয়ভাবে বিনিয়োগকারীদের কাছে এই ইনভেস্টর পাসের প্রস্তাব দেবে। বিশেষ করে বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পে বহুজাতিক কোম্পানি ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে এ উদ্যোগ নেওয়া হবে।
তিনি আরও জানান, রেসিডেন্স পাস–ট্যালেন্ট ফাস্ট ট্র্যাক স্কিম অব্যাহত থাকবে, যার মাধ্যমে কৌশলগত বিনিয়োগকারীদের আনা দক্ষ পেশাজীবীদের দ্রুত অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হবে।
এ স্কিমের আওতায় সংশ্লিষ্ট বিদেশি পেশাজীবীরা তিন বছর পর্যন্ত অ্যামপ্লয়মেন্ট পাস ছাড়াই দেশে কাজ করার সুযোগ পাবেন।
এমআরএম