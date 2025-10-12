  2. প্রবাস

আসিয়ানের পূর্ণ সদস্য হচ্ছে তিমুর-লেস্তে

আহমাদুল কবির
প্রকাশিত: ০৫:৪১ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

দীর্ঘ ১৪ বছরের অপেক্ষার পর অবশেষে আসিয়ানের পূর্ণ সদস্য হতে যাচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবীন রাষ্ট্র তিমুর-লেস্তে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও আসিয়ান চেয়ারম্যান দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম নিশ্চিত করেছেন, আগামী ২৬ অক্টোবর দেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে আসিয়ানভুক্ত হবে।

শনিবার সেরি ইস্কান্দারের ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি পেট্রোনাসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে আনোয়ার বলেন, আমরা শুরু থেকেই তিমুর-লেস্তেকে সমর্থন দিয়েছি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই ২৬ অক্টোবর টিমর-লেস্তে আসিয়ানের স্থায়ী সদস্য হবে।

অনুষ্ঠানে পেরাক মুখ্যমন্ত্রী দাতুক সেরি সারানি মোহাম্মদ, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী দাতুক সেরি ড. জাম্ব্রি আবদ কাদির, প্রধান সচিব তান শ্রী শামসুল আজরি আবু বকর এবং ইউটিপি সভাপতি মোহাম্মদ ফিরাউস আসনানও উপস্থিত ছিলেন।

২০০২ সালের ২০ মে স্বাধীনতা লাভের পর ২০১১ সালে আসিয়ান সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিল তিমুর-লেস্তে। প্রায় দেড় দশকের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শেষে এবার দেশটির সেই স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে।

আসিয়ানভুক্ত হলে টিমর-লেস্তে অঞ্চলের অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামোর অংশীদার হবে। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় নতুন ভারসাম্য তৈরি করবে বলে বিশ্লেষকদের মত।

এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে মালয়েশিয়া জাকার্তায় আসিয়ান সচিবালয়ের টিমর-লেস্তে ইউনিটকে ২ লাখ মার্কিন ডলার অনুদান দেয়। পাশাপাশি Malaysia Technical Cooperation Programme (MTCP)–এর আওতায় এখন পর্যন্ত ৩১৯ জন তিমুর-লেস্তে কর্মকর্তাকে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ‌‘টিমর-লেস্তের অন্তর্ভুক্তি শুধু রাজনৈতিক নয়, আঞ্চলিক ঐক্যের প্রতীক,’ — মন্তব্য কূটনৈতিক মহলের।

আগামী ২৬ থেকে ২৮ অক্টোবর কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হবে ৪৭তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং, আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানসহ বিভিন্ন সংলাপ অংশীদার রাষ্ট্রের নেতারা অংশ নেবেন।

সেখানেই তিমুর-লেস্তের পূর্ণ সদস্যপদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। তিমুর-লেস্তের অন্তর্ভুক্তি আসিয়ানকে আরও পূর্ণাঙ্গ ও প্রতিনিধিত্বশীল আঞ্চলিক সংগঠনে রূপ দেবে। এর মাধ্যমে সংগঠনটির “One Vision, One Identity, One Community” লক্ষ্য আরও বাস্তব রূপ পাবে বলে কূটনীতিকরা মনে করছেন।

