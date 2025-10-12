মালয়েশিয়া
ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে বাংলাদেশি মিন্টুর সাক্ষাৎ
মালয়েশিয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ড. আহমাদ জাহিদ হামিদির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মালয়েশিয়ান ব্যবসায়ী মিন্টু এমডি ইসহাক।
শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে মালয়েশিয়ার সুঙ্গাই সুমুনের উম্নো বাগান দাতুক কমপ্লেক্সে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাৎটি ছিল ব্যবসায়িক বিষয়ক এবং দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ।
মিন্টু এমডি ইসহাক বলেন, ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যতা, ব্যবহার এবং প্রবাসী ব্যবসায়ীদের প্রতি আন্তরিক মনোভাব আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে।
যশোরের নরেন্দপুর গ্রামের সন্তান মিন্টু এমডি ইসহাক দীর্ঘ দুই দশক ধরে মালয়েশিয়ায় সুনামের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তিনি ‘মাইশা ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরস’ এর কর্ণধার এবং দেশীয় ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম খাতকে মালয়েশিয়ার মডেলে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
প্রবাসী এই ব্যবসায়ী শুধু অর্থনৈতিক সাফল্যেই সীমাবদ্ধ নন; বরং প্রবাস ও দেশে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে গড়ে তুলেছেন মানবসেবার এক অনন্য উদাহরণ।
জানা গেছে, প্রবাসে ভিসা সংকটে থাকা শতাধিক কর্মীকে তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছেন। দেশের অসহায় পরিবারগুলোর পাশে থেকেছেন নীরবে—কারো মেয়ের বিয়ের খরচ, কারো সন্তানের পড়াশোনার ব্যয় কিংবা অসুস্থের চিকিৎসা সহায়তা—সব ক্ষেত্রেই তার অবদান প্রশংসনীয়। এছাড়া তিনি নিয়মিত মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসায় অর্থ সহায়তা ও দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে কাজ করছেন।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে মিন্টু এমডি ইসহাক বলেন, প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং বাংলাদেশকে মালয়েশিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশের কাতারে তুলে ধরাই আমার লক্ষ্য।
প্রবাসে থেকেও দেশ ও জাতির প্রতি অটল নিষ্ঠা আর মানবিক দায়িত্ববোধে উজ্জ্বল এই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মালয়েশিয়ান ব্যবসায়ী সত্যিই প্রবাসী রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।
এমআরএম