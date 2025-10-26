  2. প্রবাস

মালয়েশিয়ায় ট্রাম্পবিরোধী মোটরসাইকেল র‌্যালি, গ্রেফতার ৫০

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩২ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
মালয়েশিয়ায় ট্রাম্পবিরোধী মোটরসাইকেল র‌্যালি/ছবি- সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালয়েশিয়া আগমন ঘিরে এক মোটরসাইকেল র্যালিতে অংশ নেওয়া প্রায় ৫০ জন বিক্ষোভকারীকে শনিবার রাতে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

বিক্ষোভকারীরা রাত প্রায় ১০টার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সামনে দিয়ে মোটরসাইকেল র্যালি করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফিলিস্তিনের পতাকা বহন করছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েলপন্থি নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিলেন। তারা ‌‌‘মালয়েশিয়া জাগো, ট্রাম্পকে তাড়াও’ বলে স্লোগান দেন।

পুলিশ মার্কিন দূতাবাস থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে একটি চেকপয়েন্টে তাদের আটক করে। পরে বিক্ষোভকারীদের জালান তুন রাজাক পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে বলা হয় এবং সেখানে যানবাহনগুলো জব্দ করা হয়।

এর আগের দিন, ট্রাম্পের সফরবিরোধী প্রায় ৭০০ জন মার্কিন দূতাবাসের বাইরে সমাবেশ করেন। তারা ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রত্যাখ্যান করো’ স্লোগান দেন এবং অনেকেই ‘‘Go Home Trump” লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে রাখেন। ঘটনাস্থলে ফেডারেল রিজার্ভ ইউনিটসহ বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল।

প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম গত ২৭ সেপ্টেম্বর ট্রাম্পকে ৪৭তম আসিয়ান সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নেন।

তিনি বলেন, মালয়েশিয়া কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ফিলিস্তিন ও গাজায় সংঘটিত নৃশংসতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ অব্যাহত রাখবে।

