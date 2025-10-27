বাণিজ্যে আসিয়ানের মনোযোগ
কুয়ালালামপুরে কেন্দ্রবিন্দুতে আরসিইপি-পূর্ব এশিয়া সম্মেলন
আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতি ও কৌশলগত সহযোগিতা জোরদারে আজ কুয়ালালামপুরে বসছে পঞ্চম আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব শীর্ষ সম্মেলন এবং ২০তম পূর্ব এশিয়া সম্মেলন।
মালয়েশিয়ার ২০২৫ সালের আসিয়ান সভাপতিত্বের প্রতিপাদ্য ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন’—এর আলোকে অনুষ্ঠিতব্য এ দুটি সম্মেলন আজকের ৪৭তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের মূল আকর্ষণ। কুয়ালালামপুর কনভেনশন সেন্টারে দিনব্যাপী এসব বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার নতুন দিকনির্দেশ নির্ধারণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
দিনের কর্মসূচি শুরু হয়েছে স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে ২৬তম আসিয়ান–দক্ষিণ কোরিয়া শীর্ষ সম্মেলন দিয়ে, যেখানে উপস্থিত থাকবেন আসিয়ানভুক্ত রাষ্ট্রপ্রধানরা, আসিয়ান মহাসচিব ড. কাও কিম হোর্ন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং।
এই বৈঠকে উদ্ভাবন, জ্বালানি রূপান্তর এবং যুব বিনিময়ে সহযোগিতা জোরদারে কোরিয়া–আসিয়ান সংহতি উদ্যোগ পুনর্ব্যক্ত করা হবে।
এরপর সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে ১২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলবে ২৮তম আসিয়ান প্লাস থ্রি সম্মেলন, যেখানে অংশ নেবেন আসিয়ান দেশগুলোসহ চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন আসিয়ান+৩ ম্যাক্রোইকোনমিক রিসার্চ অফিস, ইস্ট এশিয়া বিজনেস কাউন্সিল) এবং ট্রিল্যাটারাল কো-অপারেশন সেক্রেটারিয়েট এর প্রতিনিধি।
দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে তিমুর-লেস্তের আসিয়ানে আনুষ্ঠানিক যোগদানের উপলক্ষে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে, যেখানে অংশ নেবেন আসিয়ান ও সংলাপ অংশীদার দেশের নেতারা, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
দুপুরের পর ১টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে আরসিইপি শীর্ষ সম্মেলন, যা ৩টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলবে। ১৫টি অংশগ্রহণকারী অর্থনীতি মিলে বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করে। আলোচনায় গুরুত্ব পাবে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ এবং ডিজিটাল রূপান্তর।
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পূর্ব এশিয়া সম্মেলন, যেখানে আসিয়ান নেতাদের সঙ্গে যোগ দেবেন আটটি সংলাপ অংশীদার—চীন, জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ১৫তম আসিয়ান–জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলন, যেখানে আলোচ্য বিষয় হবে আসিয়ান কমিউনিটি ভিশন ২০২৫ ও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অ্যাজেন্ডা ২০৩০-এর মধ্যে সম্পূরকতা।
দিনের কর্মসূচির শেষাংশে রাত ৯টায় প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম ও তার সহধর্মিণী দাতুক সেরি ড. ওয়ান আজিজাহ ওয়ান ইসমাইল অতিথিদের জন্য আয়োজিত গালা ডিনারে স্বাগত জানাবেন।
২৬ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত চলমান ৪৭তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন ও সংশ্লিষ্ট বৈঠকসমূহ আসিয়ানের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম সম্মেলন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
এমআরএম