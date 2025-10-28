প্রাণবন্ত আসিয়ান সম্মেলন
কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ৪৭তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনটি শুধু উচ্চপর্যায়ের বৈঠকেই সীমাবদ্ধ নয়; দিনটি কিছু ব্যতিক্রমী ও হালকা মেজাজের মুহূর্তেও রঙিন হয়ে উঠেছিল।
যদিও প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিন তেমন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন না যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তবু দ্বিতীয় দিনেও বেশ কিছু মজার ঘটনায় সম্মেলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।
তিমর-লেসতের প্রধানমন্ত্রী কায় রালা জানানা গুসমাও সাংবাদিকদের মধ্যে মিষ্টি বিলাচ্ছেন
তিমর-লেসতের প্রধানমন্ত্রী কায় রালা জানানা গুসমাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে উঠেছেন তার ব্যতিক্রমী আচরণে। ৭৯ বছর বয়সী এই নেতার জনপ্রিয়তা যেন তার দেশের আসিয়ানের ১১তম সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তির ঐতিহাসিক মুহূর্তকেও ছাপিয়ে গেছে।
সম্মেলনের এক অধিবেশন শেষে তাকে দেখা যায় পাশে থাকা সাংবাদিকদের হাতে মিষ্টি তুলে দিতে — যেন সাদা দাড়ি-গোঁফওয়ালা সান্তা ক্লজের এক দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সংস্করণ! এর আগেও গত মে মাসে অনুষ্ঠিত ৪৬তম আসিয়ান সম্মেলনে একইভাবে তিনি সাংবাদিকদের আপ্যায়ন করেছিলেন।
ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যখন আসিয়ান নেতারা আঞ্চলিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার অঙ্গীকার করছিলেন, তখন এক নেতা নিজের জন্মদিনের আনন্দে মাতলেন।
আঞ্চলিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেই ৮০ বছরে পা রাখলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেই ৮০ বছরে পা রাখেন। রসিক ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘আমার লক্ষ্য ১২০ বছর পর্যন্ত বাঁচা, তবে আফসোস—কেউ উপহার আনেনি!’
তবে প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম ও তার স্ত্রী দাতুক সেরি ড. ওয়ান আজিজাহ ওয়ান ইসমাইলের আতিথ্যতায় কুয়ালালামপুর কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত গালা ডিনারই তার জন্মদিন উদযাপনকে স্মরণীয় করে তোলে।
দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও মালয়েশিয়া সফর।
দুই দিনের সফর শেষে বিদায়ের আগে তিনি মালয়েশিয়াকে আখ্যা দেন ‘একটি মহান ও অত্যন্ত প্রাণবন্ত দেশ’ হিসেবে।
এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র–মালয়েশিয়া পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের সময় প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের স্বাক্ষর দেখে তিনি মন্তব্য করেন, ‘খুবই ভিন্নধর্মী… দারুণ… শিল্পসমৃদ্ধ স্বাক্ষর!’ ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্পের এই অতিশয়নশীল ভঙ্গিই তার কথার পরিচিত বৈশিষ্ট্য।
মালয়েশিয়ায় প্রথম সরকারি সফর সফলভাবে সম্পন্ন করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প; সফরজুড়ে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ও দেশটির প্রশংসা করেন তিনি
বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন সমর্থক নিয়ে ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা—এ কথাটি আবারও আলোচনায় আসে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে।
ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো সম্মেলনে ঘোষণা দেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশকে নিয়ে একটি নতুন আঞ্চলিক ফুটবল প্রতিযোগিতা — “FIFA ASEAN Cup” শুরু করা হবে।
এই টুর্নামেন্টটি ফিফার আন্তর্জাতিক ম্যাচ উইন্ডোর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (আগের নাম এএফএফ কাপ)-এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।
আসিয়ান সম্মেলনে ফিফা আসিয়ান কাপ উদ্বোধনের সময় ফুটবল হাতে প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম
ইনফান্তিনো বলেন, ‘এই প্রতিযোগিতা আসিয়ান ফুটবলে নতুন উদ্দীপনা আনবে এবং ফুটবলের মাধ্যমে অঞ্চলের ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠবে।’
দ্বিতীয় দিনের সম্মেলন যেমন কূটনৈতিক আলোচনায় পূর্ণ ছিল, তেমনি রসিকতা, সৌহার্দ্য ও আনন্দময় মুহূর্তে ভরপুর থেকেছে—যা কুয়ালালামপুরের আসিয়ান সম্মেলনকে আরও মানবিক ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।
