মালয়েশিয়ায় বিশেষ অভিযানে ১২ অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী আটক

মালয়েশিয়ায় বিশেষ অভিযানে ১২ অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী আটক
মালয়েশিয়ায় বিশেষ অভিযানে ১২ বাংলাদেশিসহ ২৩ অবৈধ অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে।
স্থানীয় সময় শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে ১১টার দিকে নেগরি সেমবিলান রাজ্য ইমিগ্রেশন বিভাগ বান্দার বারু নিলাই এলাকায় এ অভিযান চালায়।
ইমিগ্রেশন বিভাগের পরিচালক কেনিথ ট্যান আই কিয়াং জানান, ৯৩ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে পরিচালিত অভিযানে ২৯৯ জন অভিবাসীর কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ২২ থেকে ৫১ বছর বয়সী ২৩ জনকে আটক করা হয়। আটকদের মধ্যে ২১ জন পুরুষ ও দুজন নারী। তাদের মধ্যে ১২ জন বাংলাদেশের, নয়জন ভারতের, একজন ইন্দোনেশিয়ার এবং একজন পাকিস্তানের নাগরিক।
ইমিগ্রেশনের এ কর্মকর্তা জানান, অভিযানের সময় একটি ভবনের পঞ্চম তলার কয়েকজন অভিবাসী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাশের ইউনিটের বারান্দা বেয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। কয়েকজন আবার ছাদের নিচে বা পানির ট্যাঙ্কের ওপর লুকিয়ে ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সবাইকে চিহ্নিত করে আটক করা হয়।
তিনি আরও জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযোগে বলা হয়েছিল, ওই এলাকায় বহু বিদেশি বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই বসবাস করছেন।
আটকদের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন আইন, পাসপোর্ট আইন ও ইমিগ্রেশন বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তদন্ত ও পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপের জন্য সব আটক ব্যক্তিকে লেনগেং ইমিগ্রেশন ডিপোতে পাঠানো হয়েছে।
ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিয়েছে, কোনো মালিক বা ব্যক্তি অবৈধ অভিবাসীদের আশ্রয় বা কাজের সুযোগ দিলে তার বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এমনকি আদালতে মামলা করা হতে পারে।
ইমিগ্রেশন বিভাগ ভবিষ্যতেও এমন অভিযান চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।
