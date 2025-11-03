  2. প্রবাস

লন্ডনে হ্যালোইন উৎসব

এস ইসলাম এস ইসলাম , লন্ডন থেকে
প্রকাশিত: ১২:৫৫ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
২০২৫ সালের ৩১ অক্টোবর এবং তার আগের ও পরের দিনগুলোতে অর্থাৎ ‌‘হ্যালো উইকেন্ড’ নামে এ বছর লন্ডন শহর উৎসবের মৌসুমে পরিণত হয়েছিল। সপ্তাহান্ত হওয়ায় এ বছরের আয়োজন ছিল বেশ জমকালো।

উল্লেখযোগ্য ইভেন্টগুলোর মধ্যে ছিল

থ্রিলার ও হরর সিনেমা উৎসব: লন্ডনে ফ্রাইফেস্ট এর মতো প্রতিযোগিতামূলক ও অন্যান্য সিনেমা উৎসব হয়, যেখানে আন্তর্জাতিক এবং ব্রিটিশ হরর চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া পুরাতন সিনেমা থিয়েটার, মিউজিয়ামগুলোর লেট নাইট (লেট-নাইট) হরর শো হাউন্টেড ইভেন্ট করা হয়।

আউটডোর ট্রেইল, হরর ওয়াকস ও প্রজেকশন শো: যেমন হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেস এ হ্যালোইন থিমযুক্ত প্রোজেকশন, ভ্রমণ এবং আশ্চর্য অভিজ্ঞতা বিনিময়ের আয়োজন করা হয়। রয়েল ডকস এলাকায় কেবল কারে ভয়ানক যাত্রা, মাস্ক তৈরির কর্মশালা, উৎসব পার্টি ইত্যাদির আয়োজন ছিল।

পার্টি, ক্লাব নাইট ও রেভ: তরুণ ও মধ্যবয়সীদের মধ্যেও রঙিন পার্টি, কস্টিউম প্রতিযোগিতা, গথিক থিম ক্লাব নাইট ছিল। আরো ছিল রেইভ, হাউস, ইলেকট্রনিক সঙ্গীত আয়োজন।

পারিবারিক ও শিশুবান্ধব ইভেন্ট: শিশুদের জন্য ‘পাম্পকিন প্যাচ’, কিডস হরর ট্রেইল, থিয়েটার স্টেজ শো, মুখোশ শিল্পকর্ম, ‘টিকিট অর ট্রিট লেন’— এসব ইভেন্ট জনপ্রিয় ছিল। শপিং, মুখোশ ও সজ্জা: অনেক দোকান হ্যালোইন থিম সজ্জা, মুখোশ, পাম্পকিন ও হরর সাজ বিক্রি করেছে।

২০২৫ সালের হ্যালোউইন উৎসব ছিল পুরোনো বিশ্বাস, আধুনিক বিনোদন ও শহুরে চাঞ্চল্যের মিশ্রণে এক সুনির্দিষ্ট রূপান্তর। যদিও উৎসবের মূল উৎস অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও ভূতের ভয় তদুপরি বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে তা আজ শুধু একটি রাত নয় বরং বিনোদন সিজন ও অভিজ্ঞতার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

