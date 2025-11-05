  2. প্রবাস

মালয়েশিয়ায় প্রবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক আলোচনা সভা

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:১১ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

মালয়েশিয়ায় নবনিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনারের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভা করেছে এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়া। মঙ্গলবার সংগঠনের আহ্বায়ক প্রকৌশলী এনামুল হকের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল হাইকমিশনারকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়।

সাক্ষাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও সমাধানমূলক প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় উঠে আসে—রেমিট্যান্স প্রেরণকারী কর্মীদের ভিসা ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সমস্যা, পাসপোর্ট নবায়ন ও সেবা জটিলতা, মালয়েশিয়ার জেল ও ডিটেনশন সেন্টারে আটক বাংলাদেশিদের দুর্ভোগ এবং তাদের আইনি সহায়তা নিশ্চিতকরণ ইস্যু।

এছাড়া, প্রবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা ও মানবিক সুরক্ষা জোরদারে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।

বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল মালয়েশিয়ার জহুর বারু এলাকায় অবস্থানরত এক অসুস্থ ও মানসিকভাবে অস্থিতিশীল প্রবাসী বাংলাদেশিকে মানবিক বিবেচনায় দেশে পাঠানোর উদ্যোগ। এ প্রসঙ্গে প্রতিনিধি দল হাইকমিশনের কাছে লিখিত আবেদনপত্র জমা দেয়। এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স তার পাশে মানবিক ও আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনকে বিষয়টি দ্রুত বিবেচনার আহ্বান জানায়।

সভায় এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়ার নেতারা আশা প্রকাশ করেন, নতুন হাইকমিশনারের নেতৃত্বে হাইকমিশন প্রবাসী সেবায় আরও গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে পাসপোর্ট ও কনস্যুলার সেবা উন্নয়ন, দ্রুত সমস্যা সমাধান এবং প্রবাসীদের আইনি সহায়তা ব্যবস্থার সম্প্রসারণে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

