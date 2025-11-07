মালয়েশিয়ার কুয়ানতানে ৫৭ অবৈধ অভিবাসী আটক

মালয়েশিয়ার কুয়ানতানে ৫৭ অবৈধ অভিবাসী আটক
মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ পাহাং রাজ্যের কুয়ানতান এলাকায় যৌথ অভিযানে অননুমোদিত (অবৈধ) ৫৭ জন অভবাসীকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) পরিচালিত এ অভিযানে রয়্যাল মালয়েশিয়ান কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারাও অংশ নেন।
অভিযানে মোট ২৫৮ জনের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ইমিগ্রেশন আইনের আওতায় অপরাধে জড়িত সন্দেহে ৫৭ জনকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে কতজন বাংলাদেশি আটক হয়েছেন তা জানা যায়নি।
পোস্টে আরও জানানো হয়, আটকদের ১৯৫৯/৬৩ সালের ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ধারা ৫১ (৫) (বি)-এর অধীনে ১৪ দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। তদন্তের জন্য তাদের কেমায়ান ইমিগ্রেশন ডিপোতে রাখা হয়েছে।
এছাড়া, সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণের মালিকদের শনাক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খোঁজা হচ্ছে।
অভিযানে মোট ১৮ জন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা অংশ নেন। এটি পরিচালিত হয় জনসাধারণের দেওয়া তথ্য ও গোয়েন্দা নজরদারির ভিত্তিতে, যেখানে জানা যায়- কিছু ব্যক্তি অননুমোদিত বিদেশিদের আশ্রয় দিচ্ছে।
জিম পাহাং জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছে, যেন তারা তাদের এলাকায় অবস্থানরত অননুমোদিত বিদেশিদের বিষয়ে তথ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করে।
ফেসবুক পোস্টে আরও বলা হয়, যারা অবৈধ বিদেশিকে আশ্রয় দেবে বা কর্মে নিয়োজিত করবে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আপস ছাড়া কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
