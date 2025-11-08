আসিয়ানের উচ্চশিক্ষা ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে পুত্রজায়া
আগামী বছর থেকে পুত্রজায়া ‘ফেস্টিভ্যাল অব আইডিয়াস’ (এফওআই) আসিয়ান অঞ্চলের উচ্চশিক্ষা কর্মসূচির অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে। এ ঘোষণা দিয়েছেন মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী দাতুক সেরি জামব্রি আবদুল কাদির।
তিনি জানান, আসিয়ান মহাসচিব ড. কাও কিম হোর্ন সম্প্রতি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে উদ্যোগটির প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
জামব্রি বলেন, আসিয়ান মহাসচিব জানিয়েছেন, তিনি চান ‘ফেস্টিভ্যাল অব আইডিয়াস’ যেন আসিয়ানের উচ্চশিক্ষা কর্মসূচির অংশ হয়। আমরা আশা করছি আগামী বছর এটি আসিয়ানের আনুষ্ঠানিক ক্যালেন্ডারে যুক্ত হবে।
তিনি আরও জানান, এই বছরই ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীরা তিন দিনব্যাপী উৎসবে অংশ নেন। তারা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন, কারণ এ ধরনের উদ্ভাবনী ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসব এশিয়ায় খুব কমই আয়োজন করা হয়।
চলতি বছরের ‘ফেস্টিভ্যাল অব আইডিয়াস ২০২৫’ পুত্রজায়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে ৪ থেকে ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ উৎসবটি সম্প্রতি ‘মালয়েশিয়া বুক অব রেকর্ডস’-এ স্থান পেয়েছে ‘ইনোভেশন ও আইডিয়া ইভেন্ট’-এ সর্বাধিক বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা সেশনের আয়োজনের জন্য।
উৎসবে ১২০টিরও বেশি সেশন অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে ছিল ফোরাম, কর্মশালা, রোবোটিক্স প্রতিযোগিতা, শিল্প পরিবেশনা ও অন্যান্য কার্যক্রম। এতে অংশ নেন তিন লাখেরও বেশি দর্শনার্থী এবং ২০০ প্যাভিলিয়ন ও স্টলে দুই হাজারের বেশি প্রদর্শক।
অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার রানি তুয়াংকু রাজা জারিথ সোফিয়াও উপস্থিত থেকে উৎসবের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।
এএমএ