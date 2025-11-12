  2. প্রবাস

বার্লিনে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

হাবিবুল্লাহ আল বাহার
হাবিবুল্লাহ আল বাহার হাবিবুল্লাহ আল বাহার জার্মানি প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:২১ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
জার্মানির বার্লিনে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে বার্লিনের ভাইনস্ট্রাসের একটি অডিটোরিয়ামে জাতীয়তাবাদী যুবদল জার্মানির উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আগামী দিনে কেমন রাজনীতি চাই—তরুণদের এই ভাবনা ও প্রত্যাশা জানতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগঠনটি।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন যুবদল নেতা ইঞ্জিনিয়ার সাইফুর রহমান। বক্তব্য দেন নুরুল হক পুণ্য, আল আমিন, আল মাহমুদ, সাদিকুল ইসলাম ও তানবির আহমেদ।

সভার সভাপতিত্ব করেন সবুজ হোসাইন এবং সঞ্চালনা করেন জার্মান যুবদল নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমান ও শরিফুল ইসলাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে তরুণ সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুব সংগঠক মাহিন, তানজিদ নাহিয়ান, মিল্লাতসহ জুলাই আন্দোলনে বার্লিনের নেতৃত্বদানকারী অনেকে।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, অতীতের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তরুণদের পরিবর্তনের রাজনীতি গড়ে তুলতে হবে। ‘আমরাই পরিবর্তন, আমরাই বিকল্প’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশ গঠন ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান তারা। এছাড়াও তারা আগামী দিনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

এমআরএম/জিকেএস

