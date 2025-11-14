মালয়েশিয়ায় সাজা শেষে সরকারি খরচে দেশে ফিরলেন ৭২ বাংলাদেশি

মালয়েশিয়ায় সাজা শেষে সরকারি খরচে দেশে ফিরলেন ৭২ বাংলাদেশি
মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন অপরাধে আটক থাকা ৭২ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে সরকারি খরচে দেশে পাঠিয়েছে কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন।
হাইকমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪০ জন এবং চলমান ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরও ৩২ জন প্রবাসীকে সাজা শেষে অপেক্ষমাণ অবস্থায় জেল থেকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
১৩ নভেম্বর হাইকমিশনের সরকারি ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক নোটিশে জানানো হয়, গত ১০ নভেম্বর ২০২৫ হাইকমিশনের একটি প্রতিনিধি দল মালয়েশিয়ার কেদাহ রাজ্যের ইমিগ্রেশন বিলান্তিক ক্যাম্প পরিদর্শন করে। বর্তমানে ওই ক্যাম্পে বাংলাদেশি পরিচয়ে ৫৪ জন আটক রয়েছেন।
প্রতিনিধি দল আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের পারিবারিক যোগাযোগ স্থাপন এবং দ্রুত প্রত্যাবাসনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা করেছে। এরই মধ্যে ২৫ জনের জন্য ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করা হয়েছে, বাকিদের প্রক্রিয়া চলমান।
চলতি বছরে বাংলাদেশ হাইকমিশন মোট ১৯টি ডিটেনশন ক্যাম্প পরিদর্শন করেছে এবং ২,০২১ জন প্রবাসীর প্রত্যাবাসনের জন্য ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করেছে।
হাইকমিশন জানিয়েছে, আটক প্রবাসীদের সহায়তা ও ক্যাম্প পরিদর্শনের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
এমআরএম